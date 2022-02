Colloqui Mosca-Kiev : si aprono spiragli

Interrotti e poi ripresi itra Ucraina e Russia, in una località sul confine ucraino-bielorusso segreta. Ci sarebbero stati almeno due round di molte ore di. E sembrerebbe che si siano aperti deglinella trattativa tra Russia e Ucraina. "Abbiamo trovato alcuni punti su cui è possibile trovare un terreno comune", ha detto il negoziatore russo Medinsky, citato da Interfax. I negoziati tra Russia e Ucraina proseguiranno al confine tra Polonia e Bielorussia "nei prossimi giorni", fa sapere il Cremlino.

In una telefonata con il presidente francese Macron, il presidente russo Putin s'impegna a fermare gli attacchi ai civili in Ucraina, ma pone una serie di condizioni all'accordo con Kiev. Putin chiede "la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina e la garanzia del suo status neutrale". Chiede inoltre il riconoscimento internazionale della sovranità russa sulla Crimea. Il capo del Cremlino accusa i soldati "nazionalisti ucraini" di utilizzare "i civili come scudi umani".

Il presidente russo Putin si è impegnato a "sospendere tutti gli attacchi contro i civili e le abitazioni" in Ucraina. Lo riferisce l'Eliseo, dopo il Colloquio telefonico tra Putin e il presidente francese Macron. Putin si sarebbe impegnato anche a preservare le infrastrutture civili e garantire le principali strade. Macron ha proposto di "rimanere in contatto nei prossimi giorni". Putin avrebbe detto sì aggiungendo che un accordo con Kiev sarà possibile solo "quando avrà assunto uno status neutrale".

Interrotti e poi ripresi i Colloqui tra Ucraina e Russia, in una località sul confine ucraino-bielorusso. Lo ha detto un consigliere della presidenza ucraina In precedenza Kiev aveva detto che la riunione era conclusa, smentita poi dai media russi. Non chiaro se sia stata una pausa o se le parti abbiano deciso di tornare al tavolo dopo 1°round di 3 ore "La delegazione russa è pronta a negoziare tutto il tempo necessario per trovare un accordo", aveva detto il caponegoziatore russo. L'Ucraina si è presentata chiedendo il cessate il fuoco.

La Svizzera si allinea "integralmente" alle sanzioni imposte dall'Ue alla Russia per l'invasione dell'Ucraina. Una decisione storica, che rompe la tradizionale neutralità del Paese. La Svizzera adotterà "tutte" le sanzioni economiche europee, anche contro il presidente russo Putin, incluso il congelamento dei beni, dice il presidente della Confederazione elvetica Cassis. Il nostro ministro degli Esteri Di Maio: "Dalla Svizzera arriva un importante segnale di unità internazionale".

L'Ente federale russo per l'aviazione ha chiuso lo spazio aereo alle compagnie italiane, oltre a quelle di Germania, Spagna e Francia. "Mosca risponderà al divieto dei voli delle compagnie aeree russe in modo simmetrico, ma tenendo conto dei propri interessi", aveva detto il Cremlino. La Russia chiude lo spazio aereo a 36 Paesi. Oltre agli europei, anche al Canada. La Ue ribadisce il divieto ai voli russi, tranne "atterraggi o sorvoli di emergenza o per scopi umanitari.

Altre News per: colloquimoscakievapronospiragli