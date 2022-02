Idea regalo per la Festa del Papà, i 10 regali top da non perdere

Stai pensando a quale possa essere la migliore idea regalo per la festa del papà? Il 19 marzo è vicino, meglio iniziare a guardarsi in giro per scegliere fra i regali per la festa del papà veramente originali e unici. Il papà è una figura importante per tutti: è molto più di un semplice uomo nella vita di ognuno di noi!

I suoi insegnamenti, aiuti e anche qualche sgridata hanno fatto la differenza nella tua vita e ora vorresti festeggiarlo a dovere con un pensierino non banale, ma unico e davvero originale. In questo articolo ti forniremo 10 idee regalo per la festa del papà davvero imperdibili e particolari! Tutte le idee sono state selezionate dallo store online di Olallà.

10 idee regalo per la Festa del Papà

Come lasciarlo veramente a bocca aperta nel giorno della sua festa? Semplice: con una idea regalo davvero originale e soprattutto personalizzata. Un regalo personalizzato, infatti, è qualcosa di unico realizzato su misura per il tuo papà! Nello store di Olallà troverai queste 10 idee regalo per la festa del papà imperdibili, uniche e soprattutto personalizzabili.

Cornici

Quale idea regalo per la festa del papà può essere migliore di una bellissima foto di voi due incorniciata con una cornice personalizzata? Potrai scegliere fra decine e decine di cornici pensate appositamente per un regalo per la festa del papà. La cornice potrà essere personalizzata con dediche, scritte e nomi in base alle vostre preferenze.

Cuscini con una fotografia

Il vostro papà ama stare sdraiato sul divano? Perché non regalargli un fantastico cuscino realizzato ad hoc per lui? Nella selezione di cuscini di Olallà potrai trovare moltissima scelta e soprattutto potrai sbizzarrirti nella personalizzazione di ogni dettaglio!

Portachiavi originali

Se il vostro desiderio è quello di fare un regalo per la festa del papà che sia sempre con lui per ricordargli il vostro amore, la scelta migliore è un portachiavi originale! Tra i portachiavi presenti nel negozio online di Olallà potrai trovare moltissime idee originali per la festa del papà: modelli in acciaio, in pelle e perfino in legno. Divertiti a sfogliarli e inizia già a pensare all’incisione con cui decorarli.

Cioccolata personalizzata

Se il vostro papà è un golosone non potete perdervi la cioccolata personalizzata! Si tratta di una barretta di cioccolata il cui incartamento può essere decorato con fotografie, frasi e addirittura “gratta e vinci”. Potrete così sbizzarrirvi per creare un dono per il papà davvero speciale e mai visto prima!

Targhette “Ti vogliamo bene papà”

Un’idea regalo per la festa del papà davvero originale è la targhetta “Ti vogliamo bene papà” una simpatica targa in legno pensata appositamente per il vostro papà e contenente i nomi e le sagome di tutti i membri della vostra famiglia.

Bicchieri personalizzati

Un’altra idea regalo per la festa del papà strepitosa è il bicchiere personalizzato! Se al vostro papà la sera piace concedersi un bicchiere di amaro, di birra o di vino, nella sezione di pensierini personalizzati di Olallà troverete numerosi modelli di bicchieri da decorare con il suo nome o con una frase simpatica.

Un ritratto per il tuo papà

Per la festa del papà perché non regalargli un bellissimo ritratto di voi due? Potrete scegliere fra diverse tipologie di illustrazione: potreste ad esempio optare per un’illustrazione digitale, oppure per un ritratto a matita o addirittura un dipinto ad olio. Un regalo veramente unico, che gli ricorderà sempre del vostro speciale legame.

Grembiule simpatico

Se il vostro papà è un pasticcione in cucina, potreste optare per un simpatico grembiule realizzato con frasi ironiche sulla sua mancanza di abilità in cucina! Oppure potreste apporre una scritta che gli ricordi di stare attento ai fornelli, una dedica dolce, oppure la frase di una canzone.

Idee regalo per i papà che amano cucinare

Per i papà che amano cucinare abbiamo pensato ad un set tagliere e mattarello in legno con incise le frasi che preferite. Ad esempio, se al vostro papà piace fare il barbecue, potreste far incidere la scritta “Papà NOME. Il re del barbecue!”

Idee regalo per i neopapà

Infine per tutti i papà che sono appena diventati tali ci sono un sacco di idee regalo strepitose che possono essere fatte dalla moglie o dalla compagna. Un esempio? Un body personalizzato per il vostro bambino, che lo faccia sorridere ogni volta che lo prende in braccio!

Idea regalo per la Festa del Papà, un pensiero fatto col cuore!

Un pensiero fatto col cuore è ciò che conta davvero della scelta della giusta idea regalo per la festa del papà. Lasciati guidare dall’affetto che hai per lui e scegli un pensiero che gli faccia pensare al vostro rapporto ogni volta che lo guarderà. Questo è l’unico segreto per un regalo davvero perfetto!

La festa del papà, infatti, cade una volta solo l’anno e si tratta dell’occasione più importante (assieme al compleanno e al Natale) per poterlo vedere finalmente sorridere!

