Profumi donna: è la personalità a definire la scelta

Per decidere quale profumo da donna comprare non ci si può basare unicamente sull’istinto, ma è necessario effettuare anche una scelta consapevole. Il profumo, infatti, è un vero e proprio accessorio di bellezza, che racconta molto della personalità e dello stile di chi lo utilizza; anche per questo motivo deve far sentire a proprio agio in qualunque momento. Quali sono, dunque, le regole da mettere in pratica per trovare la fragranza migliore? Di profumi donna sul mercato ce ne sono davvero tanti: fraganze floreali e cipriate, ambrate e agrumate, e così via. Ciascuna famiglia olfattiva può essere adatta a uno stile particolare.

La famiglia aromatica

Della famiglia aromatica, per esempio, fanno parte le eau de toilette, una categoria che comprende piante aromatiche quali l’anice, il basilico, la menta, il tè, il rosmarino e la lavanda. Si tratta di una soluzione ideale per le personalità più sportive; caratterizzata da una sensazione di freschezza permanente, la famiglia aromatica è consigliata agli amanti della natura, donne dinamiche e casual. Una soluzione alternativa è rappresentata dai profumi donna cuoiati, che si adattano bene al modo di essere delle amanti dei viaggi che sanno coniugare un approccio moderno e urbano con un tocco selvaggio. Va detto che la sfaccettatura olfattiva cuoiata è presente solo in alcuni profumi femminili di nicchia, essendo più diffusa per le fragranze maschili. Oltre al cuoio, si parla di nappa e di tabacco; ne derivano profumi dalla personalità forte e molto intrigante.

Le fragranze legnose

Da non perdere le fragranze legnose, che a loro volta sono più comuni tra i profumi da uomo ma non mancano di far capolino in quelli da donna. Dal patchouli al sandalo, passando per cedro e vetiver, si spazia anche su toni speziati e agrumati. Questi profumi si caratterizzano per note ricercate e piene di calore, e sono raccomandati a donne dallo stile di vita indipendente, piene di forza. Le ragazze più sexy che puntano sulla seduzione o anche sulla provocazione, invece, possono fare affidamento sulle fragranze orientali o ambrate, capaci di evocare posti esotici e carichi di mistero. Al di là delle note orientali, ci sono ingredienti come il patchouli e la vaniglia che vengono esaltati da tocchi speziati, muschiati o cipriati. Che si tratti di fragranze al femminile o al maschile, l’intensità è sempre garantita: non a caso si tratta di proposte perfette per coloro che non vogliono passare inosservate.

La famiglia floreale

Ed eccoci alla famiglia delle fragranze floreali, che si contraddistinguono per la presenza di un bouquet o di una nota fiorita singola. Il mughetto e la rosa sono fra i più comuni, ma c’è spazio anche per il narciso, per la violetta e per il gelsomino. La famiglia floreale evoca una personalità poetica ed è adatta alle donne più idealiste, con una indole sentimentale. Se, invece, si è in cerca di una soluzione più sofisticata, il garbo della famiglia cipriata è quanto di meglio si possa desiderare, con le sue fragranze talcate che sono sinonimo di soavità e delicatezza, grazie alle note di gelsomino, di bergamotto, di rosa, di patchouli e di muschio di quercia.

Le note agrumate

Infine, in questa rassegna non può non esserci uno spazio per le ricche composizioni delle famiglie agrumate, con profumi esotici come quelli del lime, del pompelmo o del mandarino, ma anche del bergamotto e del limone, senza dimenticare l’arancia amara e il cedro. Le ragazze più energiche e piene di vitalità devono preferire questa famiglia olfattiva, che si adatta alle caratteristiche dei temperamenti più frizzanti, determinati ad accettare ogni sfida che la vita possa presentare.

