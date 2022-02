GRID Legends Recensione PS5

Oggi vi parlo di GRID Legends, nuovo titolo di Codemasters disponibile da oggi per PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X/S. Negli anni, fin dal suo debutto nel 1997 con il nome di TOCA Touring Car Championship, questo titolo è piaciuto a moltissimi giocatori. Il gioco era bello da vedere e la giocabilità arcade lo rendeva divertentissimo e frenetico. Negli anni successivi ha cambiato nome in GRID, ma la sostanza non è cambiata: divertimento, adrenalina e giocabilità arcade sono sempre rimaste al loro posto. Nel 2019 GRID ha fatto dei bei numeri introducendo diverse modalità di gioco e una nuova modalità storia. Da qualche settimana ho messo le mani su GRID Legends e, dopo molte ore di gioco, ecco cosa ne penso.





Gameplay



Codemasters con GRID Legends è tornata alle origini riproponendo la modalità Driven to Glory vista nei primi due capitoli usciti su PS2 che ha fatto grande la serie. Questa modalità carriera offriva un modello di guida solido e una campagna di stampo narrativo, per l'epoca, di altissimo livello che allungava di molto le ore di gioco. Nella Story Mode il giocatore (pilota 22) dovrà cercare di qualificarsi per far entrare il team Seneca Racing alle GRID World Series. Il team non ha una grande storia alle spalle, ma l’obiettivo è di raggiungere la vetta delle classifiche. Codemasters ha deciso per una trama molto classica che guarda molto alle serie televisive per raccontare quello che succede dietro paddock durante una stagione di corse.



Parlando di puro gameplay e giocabilità, GRID Legends resta sempre un arcade. Ma, questa volta, ci sono dei miglioramenti a 360 gradi. La fisica di guida dei veicoli per esempio è una di queste. Infatti, le vetture ora sono più reattive, assorbono meglio urti e salti, si comportano meglio in curva e lo sterzo è più preciso che mai. Anche le accelerazioni e le frenate sono più accurate e favoriscono un comportamento e controllo delle vetture più realistico. GRID Legends quindi migliora in tutti gli aspetti semplicemente introducendo formule di gare prese dai suoi predecessori, che ne arricchiscono l'esperienza di gioco. Una modalità introdotta è quella a eliminazione; si tratta di corse senza un limite di giri in cui gli ultimi due piloti in gara vengono eliminati dalla competizione. Altre modalità inserite sono le gare di Drifting, eventi multi-categoria, competizioni con auto elettriche ecc. Altra introduzione che arriva da Race Driver sarà la modalità flashback. Quest'ultima permetterà ai giocatori, in caso di errori o incidenti, di riavvolgere il tempo e ritentare la gara senza riavviarla da capo. Ogni gara sarà unica grazie alla buona IA. Infatti, ci sarà la Nemesi che consiste in una maggior aggressività da parte di un pilota avversario dopo un contatto poco sportivo.





GRID Legends offre moltissimi eventi da affrontare su tantissimi circuiti dove le gare sono divertenti e spettacolari. Alla già lunga e complessa Modalità Storia vanno aggiunte anche le Modalità Carriera, Libera e Multiplayer. Quest'ultima, oltre alle classiche competizioni quick race, lista delle lobby, ecc, avrà anche la funzione hop-in che permetterà ai giocatori di unirsi al volo a una gara. Comunque, la novità più grossa è sicuramente il cross-platform che permetterà ai players di correre insieme da PC, PlayStation e Xbox. Per tenere alto l'interesse arriveranno sfide ed eventi settimanali e mensili. Infine, è previsto un piano DLC che porterà novità per lo Story Mode, alla Carriera, nuove modalità e veicoli. In GRID Legends ci sono 130 circuiti presi da ogni parte del mondo come ad esempio dal Bathurst, Spielberg, Suzuka ecc. Annoiarsi è davvero impossibile con più di 100 auto e la Race Creator, che consentirà di personalizzare la propria sessione online creando gare multi classe con condizioni meteo, orari e con l'aggiunta di rampe, boost ecc. Peccato per alcuni difetti come ad esempio la mancanza di grip, danni che non incidono per nulla sul comportamento delle auto e in campionato il cambio continuo della vettura.



Comparto Tecnico



Buona la resa grafica di GRID Legends su PS5. Le location sono caratterizzate da una particolare cura e ricchezza visiva. Le vetture, i tracciati e i fenomeni atmosferici sono stati ricreati in modo molto curato. Guidare a Londra, Mosca e in altri circuiti sotto la neve, la pioggia o di notte è davvero piacevole da vedere. Infine, buono il dettaglio dei danni esteriori delle auto dopo gli urti con altri veicoli o contatti dovuti alle condizioni meteo. In alcuni casi si vedranno cofani volare, ruote saltare in aria e auto accartocciarsi dopo un frontale con delle barriere. Il gioco è sempre fluido e raramente ci sono dei microscopici rallentamenti. La giocabilità è lodevole e il DualSense si comporta veramente bene; tanto bene che la differenza tra chi usa un volante e chi no sarà minima. Da segnalare l'ottima resa audio in generale e il buon doppiaggio in italiano. Infine, un plauso agli effetti sonori con il rombo dei motori sempre diverso per ogni vettura che cambia ulteriormente a seconda della visuale interna o esterna.

Conclusioni



Codemasters con GRID Legends è riuscita a portare il franchise a un gradino ancora più alto. Con un gameplay arcade sempre più ricco, frenetico e divertente attirerà di sicuro le attenzioni dei giocatori casual amanti della pura velocità. Le tante modalità aggiungono longevità, mentre il comparto multiplayer si è arricchito con il cross-play. Se non vi basta, GRID Legends offre un comparto tecnico ricco di dettagli, effetti, colori e un frame rate stabile che difficilmente deluderà i fan. Se non fosse per alcuni piccoli difetti di grip delle auto, i danni solo visivi e poco altro, GRID Legends a mio parere sarebbe stato l'arcade definitivo.



Voto 8.5/10







Altre News per: gridlegendsrecensione