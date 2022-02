GRID LEGENDS DISPONIBILE IN TUTTO IL MONDO

ORA DISPONIBILE IN TUTTO IL MONDO GRIDT LEGENDS CON UN GAMEPLAY TUTTO AZIONE, UN MULTIPLAYER MULTIPIATTAFORMA HOP-IN, NUOVE LOCATION MONDIALI E UNA MODALITÀ STORIA EPICA

Per chi cerca il brivido della corsa. Gareggia con gli amici

e sfida il mondo con la nuova funzione Race Creator

Codemasters ed Electronic Arts lanciano oggi GRID Legends, un'esperienza di guida tutta azione e sul filo del rasoio che offre ai giocatori un gameplay multiplayer multipiattaforma, una modalità storia, una carriera espansa e un percorso più veloce per connettersi con gli amici. Grazie alla rivoluzionaria meccanica di gioco hop-in, i giocatori possono ora saltare all'azione in pochi secondi senza aspettare nelle lobby. Questa funzione si estende anche alla Carriera espansa, con ogni giocatore premiato in base alle sue prestazioni. Ulteriori innovazioni includono un intuitivo Race Creator che permette ai giocatori di costruire i loro ultimi match-up di corsa, e 'Driven to Glory', una storia epica di sport motoristici con i giocatori che competono per la GRID World Series contro una formidabile schiera di superstar della corsa.

GRID Legends ha rinnovato le coreografie in gara, il che significa che nessuna gara è mai uguale all'altra. Le personalità uniche dei piloti realizzate con l’IA, creano corse imprevedibili ad ogni turno, quindi i giocatori devono aspettarsi l'inaspettato. I veicoli con l’IA competono per la posizione e corrono dei rischi per rimanere in testa. Il mondo che vive e respira può produrre momenti imprevedibili come incidenti, scoppi di motore o auto che si ribaltano davanti a te. GRID Legends porta inoltre i giocatori in ogni angolo del mondo attraverso i 130 percorsi del lancio, compresi i tracciati della vita reale come Brands Hatch e Indianapolis, fino ai circuiti di città iconiche come Dubai e Londra.

"GRID Legends è il gioco di corse perfetto per riunire gli amici su tutte le piattaforme e competere in alcune delle città più iconiche del mondo", ha detto Mark Green, Senior Development Director di GRID presso Codemasters. "Abbiamo fornito più varietà e scelta per i nostri giocatori. Da Driven to Glory e Carriera, al Race Creator e al multiplayer multipiattaforma hop-in, c'è qualcosa qui per ogni tipo di fan delle corse. Non vediamo l'ora di vedere tutti sulla griglia di partenza".

I giocatori possono ora correre e aggiornare più di 100 veicoli al lancio, dalle classiche auto da turismo ai grandi camion, alle monoposto, alle elettriche e alle ibride. L'in-game Race Creator permette ai giocatori di creare le loro gare da sogno con opzioni multi-classe, in modo che veicoli come i camion da stadio possano competere contro le compatte in condizioni di parità. C'è anche un pulsante di randomizzazione per coloro che vogliono arrivare all'azione più velocemente. Una volta creati, i giocatori possono ospitare eventi online in lobby private per gli amici o aprirli alla comunità globale. Tutte le opzioni multiplayer sono dotate di funzionalità multipiattaforma, così gli amici e i giocatori possono connettersi indipendentemente da dove stanno giocando.

“Driven to Glory" è una moderna modalità storia in stile documentario con filmati dal vivo e interviste ai piloti, sequenze in pista ed eventi coreografati nel gioco. La storia segue il pilota 22, uno sconosciuto del circuito che gareggia da esordiente a campione del mondo GRID contro squadre affermate, tra cui Nathan McKane della Ravenwest. Il contenuto dal vivo porta i giocatori più vicino all'azione e presenta un cast diverso, compreso il pluripremiato attore britannico Ncuti Gatwa.









GRID Legends è disponibile da oggi su Xbox Series X|S e PlayStation5, oltre che su PlayStation 4, Xbox One e PC. Gli abbonati EA Play possono usufruire di una prova di 10 ore, mentre la Deluxe Edition è disponibile per i membri EA Play Pro.