CARNEVALE 2022: ALL’INSEGNA DELL’INCLUSIONE

Come sempre sarà un tripudio di principi e principesse, supereroi e pirati. Maschere e travestimenti di ogni tipo, dai più bizzarri ai grandi classici. C’è sempre un costume giusto per tutti, proprio come dimostra la linea Adaptive firmata Rubie’s.



In un periodo di cambiamenti e capovolgimenti, l’unica cosa che rimane certa è l’infinita capacità di adattamento dell’essere umano. Nonostante gli slittamenti delle più famose sfilate di carri, la voglia di leggerezza e divertimento è sempre viva e lo dimostra anche la nuova tendenza della destagionalizzazione del costume in maschera.

Grandi e piccoli sono pronti a festeggiare in tutte le occasioni possibili, dai compleanni alle feste a tema, ma agli appuntamenti di rito non si può di certo mancare. Rubie’s, leader mondiale dei costumi e dei travestimenti per ogni occasione di festa, lo sa molto bene e per questo non poteva assolutamente sottrarsi all’appello. Anzi, in vista dell’imminente Carnevale, ha in serbo una grandissima novità all’insegna dell’inclusione: i costumi Adaptive.

Pensati per ragazzi e ragazze con disabilità, la nuova ed esclusiva linea garantisce non solo una maggiore vestibilità, ma anche la possibilità di essere indossata da seduti. A questo si aggiungono altri dettagli come le aperture sul retro per permettere il passaggio dei diversi meccanismi di drenaggio, ricoperte a loro volta dal tessuto del costume.

Insomma, sono studiati ad hoc per essere facilmente indossabili da tutti. Pensati apposta per tutte quelle supereroine e tutti quei supereroi che dimostrano di esserlo nella vita di tutti i giorni, ma che a Carnevale vogliono assolutamente travestirsi da Wonder Woman e Captain America o da qualsiasi altro beniamino dei più piccoli.



Altre News per: carnevale2022all’insegnadell’inclusione