devolo presenta Magic 2 WiFi 6, l'adattore powerline più veloce al mondo

Dalla combinazione del Wi-Fi 6 con la tecnologia Powerline, arriva in Italia l'adattatore powerline più veloce al mondo con standard Wi-Fi 6 fino a 1800 Mbps





devolo, azienda tedesca specializzata in soluzioni per il Wi-Fi domestico, presenta Magic 2 WiFi 6, il primissimo adattatore Powerline con Wi-Fi 6 che combina la tecnologia Powerline più all’avanguardia agli standard Wi-Fi in assoluto più performanti. Con una velocità Powerline fino a 2,400 Mbps e una prestazione Wi-Fi fino a 1,800 Mbps, l'ultima novità di devolo porta la rete domestica a livelli superiori: la tecnologia Powerline trasmette il segnale Internet attraverso pareti e soffitti senza rallentamenti e fornisce all’intera casa un Wi-Fi estremamente stabile, a lungo raggio e veloce, unendo nuove funzionalità come l'OFDMA e il TWT alla più moderna tecnologia mesh.

La nuova generazione di rete domestica

“Le reti domestiche devono diventare costantemente più potenti e, allo stesso tempo, più facili da configurare. Tenendo presente questo, il nuovo devolo Magic 2 WiFi 6 combina il meglio di due mondi tecnologici per connessioni a prova di futuro”, commenta Heiko Harbers, CEO di devolo AG, l'azienda tedesca che con questa premiére afferma la sua leadership tecnologica nel settore delle soluzioni di rete intelligenti rivolte agli utenti finali.

Le nuove applicazioni multimediali richiedono una rete domestica con prestazioni sempre maggiori: ad esempio, quelle utilizzate per video conferenze in modalità di smart working o quelle per la didattica a distanza devono funzionare senza interruzioni di segnale mentre, in salotto, si sta per esempio guardando un video in qualità 4K.

I potenti adattatori Magic 2 WiFi 6 di devolo affrontano queste sfide con facilità: con un mesh Wi-Fi dalle elevate prestazioni, le connessioni wireless sono possibili fino a 1,800 Mbps, con il 50% in più di velocità LAN wireless rispetto ai modelli precedenti.

Tutto ciò è reso possibile innanzitutto attraverso il nuovo standard Wi-Fi 6 (anche conosciuto con Wi-Fi ax): una delle sue principali caratteristiche è l’OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), una tecnologia di modulazione all’avanguardia che usa le frequenze disponibili con maggiore efficienza. I canali wireless sono divisi in bande di frequenza più piccole in modo che più applicazioni o clienti possano comunicare su uno stesso canale simultaneamente, portando alla trasmissione più veloce di piccoli pacchetti di dati. Metaforicamente parlando, l’autostrada dell’informazione del Wi-Fi residenziale è configurata con ulteriori corsie in modo che il traffico possa muoversi più liberamente rispetto al Wi-Fi tradizionale.

L’upgrade

Per lo sviluppo del Wi-Fi 6 si è prestata attenzione non solo ai miglioramenti nella banda 5 GHz ma anche ai nuovi sviluppi tecnici per la banda di frequenza 2.4 GHz, utilizzati ancora da molti dispositivi. I nuovi standard si adattano perfettamente alle esigenze delle case moderne in cui sempre più dispositivi, dal tablet al robot aspirapolvere, comunicano via Wi-Fi: gli adattatori della serie Magic 2 WiFi 6 di devolo garantiscono, infatti, una connessione stabile durante le video call, veloce per i videogiochi online, e una risoluzione dell'immagine fino a 8K per vedere i film in casa come al cinema. La velocità di connessione si unisce alla facilità di utilizzo: questi adattatori, infatti, sono completamente automatici e garantiscono elevate performance in termini di risparmio energetico. Con un Target Wake Time (TWT) ottimizzato, il Wi-Fi 6 controlla anche il traffico radio in modo efficiente mettendo in stand-by i dispositivi che non necessitano di una connessione costante.





Una forte dorsale elettrica per una rete stabile

Le caratteristiche tecnologiche di ultima generazione, che rendono questi sistemi altamente performanti sia in termini di convenienza che di prestazioni, sono racchiuse in un design semplice e discreto.

Il grande vantaggio della tecnologia Powerline è che raggira gli ostacoli che tendono a bloccare il Wi-Fi: soffitti, pareti ma anche mobili e persino l’impianto di riscaldamento a pavimento.

A ciò si unisce la facilità di utilizzo: gli adattatori all’avanguardia della serie Magic 2 WiFi 6 si inseriscono semplicemente all’interno delle prese di corrente impiegando la rete elettrica già esistente per distribuire il segnale di Internet, ad un massimo di velocità di 2,400 Mbps, in tutta la casa e ovunque ce ne sia bisogno.

L’installazione Plug-and-play è facile e intuitiva: una volta inserito nella spina il primo adattatore, tutti gli altri adattatori che vengono inseriti nei successivi due minuti vengono automaticamente connessi l’uno con l’altro, senza bisogno di premere alcun pulsante. A questo punto basta semplicemente connettere un adattatore al router utilizzando un cavo Ethernet e devolo Magic è pronto per essere utilizzato.

La comoda Home Network App, infine, è un supporto e un'utile guida per un'installazione facile e veloce. Dal computer nello studio alla smart TV nel salotto, il segnale Internet raggiunge tutti i dispositivi e si può scegliere se far arrivare Internet dall’adattatore attraverso una delle due porte Gigabit oppure attraverso il potente mesh Wi-Fi.

Mesh Wi-Fi per un maggiore divertimento online

Un sistema Mesh fa riferimento a una rete Lan wireless che consiste in una serie di hotspot Wi-Fi che comunicano automaticamente l’uno con l’altro formando una rete Wi-Fi a maglie fitte con alcuni vantaggi intelligenti:

L’Airtime Fairness gestisce la rete Wi-Fi automaticamente, fornendo maggiore tempo di connessione ai Wi-Fi clients veloci e migliorando la prestazione Wi-Fi dell’intera rete wireless.

L’Access Point Steering permette una connessione a bassa interruzione con molteplici punti d’accesso al Wi-Fi. Il beneficio diventa evidente quando l’utente si muove in giro per la casa con uno smartphone, un tablet o un laptop. In un processo totalmente automatico, la rete mesh assicura che ogni client sia connesso all’hotspot più forte in ogni momento.

Il Band Steering guida in modo efficiente e automatico i dispositivi client a una banda di frequenza 2.4 GHz o 5 GHz senza l’intervento dell’utente. Ciò permette la connessione con la banda Wi-Fi più adatta in ogni momento, assicurando una connessione altamente stabile.

Il Beam Forming permette un controllo particolarmente esatto del dispositivo client al fine di stabilire una migliore connessione tra il punto di accesso e il device.

La Config Sync consente di sincronizzare i dati di configurazione Wi-Fi a tutti i punti d’accesso del devolo Magic. Inoltre, il Wi-Fi devolo Magic permette di copiare i dati d’accesso dal router in modo che possa essere memorizzata solo una password del Wi-Fi per tutti i dispositivi client.

Il Fast Roaming (Client Steering) dà al roaming del Wi-Fi una spinta in più, facendo in modo che i dispositivi client compatibili possano decidere automaticamente quale punto d’accesso consente una connessione più veloce.

Il Bi-directional Multi-User MIMO si avvale della tecnologia multi-antenna delle unità trasmittenti e riceventi, mandando e ricevendo molteplici flussi di data simultanei verso e da diversi clients. Questa è una risorsa decisiva per le case in cui sono presenti molteplici device.

Semplice e Sicuro

Altrettanto comode quanto i processi automatici del mesh Wi-Fi sono le possibilità di impostazione degli adattatori della serie di prodotti devolo Magic 2 WiFi 6. Il devolo Cockpit per i computer (Windows, MacOS, Linux) e l'app Home Network per i dispositivi mobili (Android, iOS) consentono agli utenti di mettere a punto le proprie reti private e di modificare altre impostazioni. In questo modo è possibile impostare l'accesso degli ospiti, attivare il parental control o impostare al volo un programma/orario utile. E, naturalmente, il software devolo viene continuamente migliorato con aggiornamenti gratuiti.

Questa manutenzione dei prodotti devolo è affidabile quanto la sicurezza della connessione online basata su WPA3. L'attuale standard di sicurezza della Wi-Fi Alliance si basa sul protocollo WPA2 e, grazie alla crittografia migliorata a 128 bit, offre una forte protezione contro gli accessi indesiderati. Questo richiede anche che i client Wi-Fi supportino la crittografia WPA3. Per tutti gli altri dispositivi client, la protezione WPA2 è ancora disponibile.

Prezzi e disponibilità – a partire da febbraio 2022

Il Magic 2 WiFi 6 Starter Kit composto da due adattatori (1 adattatore LAN e 1 adattatore WiFi) è disponibile a 239,90 euro.

