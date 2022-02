AI FORNELLI! CHEF LIFE: IL SIMULATOR-RISTORANTE ARRIVA SU CONSOLE E PC

AI FORNELLI! CHEF LIFE ARRIVA IL PROSSIMO AUTUNNO, IN COLLABORAZIONE CON LA GUIDA MICHELIN!

NACON e lo studio di sviluppo Cyanide sono lieti di annunciare il loro nuovo simulatore della gamma di giochi LIFE: Chef Life: A Restaurant Simulator, in collaborazione con la rinomata Guida MICHELIN. Un'esperienza di gioco che offre attività e divertimento sia gestionale che di simulazione, Chef Life: A Restaurant Simulator immerge i giocatori nella vita di un vero ristoratore. Tutti gli chef in erba dovranno affinare le loro abilità culinarie, gestire il loro team e prendere le decisioni migliori per il loro locale. Il gioco uscirà il 7 ottobre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Lo studio di sviluppo francese Cyanide sta facendo del realismo una parte fondamentale del gioco. Essendo grandi appassionati di cucina, gli sviluppatori hanno voluto creare il primo gioco di cucina che ricrea la vera vita di un ristoratore.

In Chef Life, i giocatori devono garantire la massima qualità in termini di ingredienti, piatti serviti e gestione efficiente del servizio ai tavoli, tenendo d'occhio il loro budget per migliorare la reputazione del loro ristorante.

Dotato di un sistema di personalizzazione raffinato, i giocatori possono scegliere l'aspetto del loro avatar, i componenti della cucina, l'arredamento del ristorante e il menu che offrono ai clienti da una selezione di circa 80 piatti francesi e italiani. Le abilità culinarie e imprenditoriali saranno essenziali per soddisfare i clienti, ma è soprattutto la qualità dei piatti cucinati dal giocatore che gli permetterà di ricevere una stella della Guida MICHELIN.

A questo proposito, per la prima volta in un videogioco, la Guida MICHELIN, riferimento internazionale nelle raccomandazioni gastronomiche, ha consigliato allo studio Cyanide di integrare nel gioco meccaniche e contenuti che offrano vere e proprie sfide gastronomiche ai giocatori. Chef Life includerà un sistema di valutazione che riflette l'ambizione e l'eccellenza del giocatore. Il giocatore dovrà impegnarsi al massimo per soddisfare i clienti più esigenti al fine di guadagnare una stella MICHELIN dalla famosa guida e rendere il proprio ristorante un luogo imperdibile grazie alla qualità della sua cucina!

