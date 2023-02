Chef Life A Restaurant Simulator Recensione

Crea e gestisci un ristorante con Chef Life A Restaurant Simulator



- simulatore di ristorante - è pubblicato dache promette di insegnare ai giocatori l'arte della cucina fino ad arrivare a possedere un ristorante stellato. Nacon è una società di videogiochi francese, con sede a Lesquin, che progetta e distribuisce accessori di gioco e videogiochi.

Il nuovo ristorante deve essere inaugurato e mancano soli tre giorni. Inizia così. Prima di cominciare la partita verrà chiesto al giocatore di creare il proprio Chef. Il character creator si presenta abbastanza semplice ma un po' limitato nelle scelte dell'abbigliamento, dei capelli, della barba, del colore degli occhi, dei cappelli, ecc. Una volta che il giocatore entrerà in cucina troverà ad aspettarlo, una vecchia conoscenza, e subito inizieranno a lavorare. Il gameplay di Chef Life A Restaurant Simulator è semplice, intuitivo, dinamico e non rischia di annoiare mai. Si parte con la conoscenza del ricettario che contiene le ricette per preparare le prelibatezze. Tramite i, accumulati durante la preparazione di piatti, si potranno preparare ricette sempre più nuove. Ogni ricetta prevede gli ingredienti necessari e le giuste postazioni di lavoro che servono al corretto svolgimento. Infatti,consente al giocatore di scegliere il tempo e il tipo di cottura per la pietanza e se mettere la fiamma bassa o alta. Lasciando per molto tempo una pietanza sul fuoco, si rischia di mandare tutto in fumo. In aiuto vi è una barra che si riempie durante la cottura e consente di non superare mai il tempo massimo e quindi di non bruciare tutto.

Quando sarà pronto si potrà finalmente impiattare seguendo passo passo le fasi indicate su schermo. Se il piatto sarà fatto bene, si riceverà una votazione che va da una a quattro stelle. Proseguendo nella campagna, il giocatore acquisirà nuove, ricette più complesse e nuovi modi di preparazione. Per imparare i nuovi piatti e le nuove tecniche di cottura verranno mostrati sempre dei tutorial aggiornati. Se dovesse sfuggire qualcosa, basterà attivare l’opzionee scegliere se visualizzare i suggerimenti. Oltre a seguire i tutorial, il giocatore potrà anche personalizzare i propri piatti inserendo ad esempio più sale o pepe, meno ingredienti, ecc. Per chi è poco pratico basterà attivare degli aiuti per affrontare il gioco senza preoccupazioni di alcun genere. Per quanto riguarda la gestione del locale tutto è affidato a Kassim. Il compito dellosarà solo quello di cucinare per rendere felici i clienti e non sempre sarà facile. Inoltre, riscuotendo più successo si guadagnerà abbastanza da migliorare il locale investendo su nuovi interni, nuovi attrezzi, ecc. È presente un editor per la scelta di tavoli, sedie, applique, tovaglie, quadri e mobilia varia per abbellire sempre più la sala.

Suil gioco gira in modo abbastanza godibile. Per essere una simulazione il comparto tecnico di Chef Life A Restaurant Simulator si presenta sufficientemente bene, ma non aspettatevi unaspacca mascella. I controlli funzionano e le notifiche su schermo sono abbastanza chiare da non creare caos durante le partite. Da segnalare un grosso problema nei salvataggi delle partite. Infatti, spesso non funziona correttamente e il giocatore rischia di perdere tutti i progressi di gioco. Quindi, megliopiù spesso e più volte anche sovrascrivendo la stessa partita.

è un gioco abbastanza godibile. Suha un comparto tecnico nel complesso curato e i controlli funzionano bene. È un titolo inclusivo con un gameplay semplice, intuitivo e. Tuttavia, ha qualche pecca nei, in alcuni passaggi nella preparazione delle ricette e dei seri problemi nei salvataggi. A chi piace cucinare deve per forza provare Chef Life A Restaurant Simulator!

Voto 7/10



