LEGO e Universal danno il benvenuto ai nuovi set della linea Jurassic World

Ci servono più denti! Il Gruppo LEGO e Universal Brand Development hanno lanciato nuovi ed avvincenti set della linea Jurassic World: un piccolo assaggio di quello che i fan vedranno al cinema il prossimo giugno con Jurassic World Dominion, prodotto da Universal Pictures e Amblin Entertainment.



Per stupire i fan del mattoncino e di Jurassic World di tutto il mondo, i nuovi set presentano il più grande assortimento di dinosauri mai visto prima in formato LEGO. Compresi nel modello, i personaggi preferiti come Owen, Claire, Ian Malcolm, la dottoressa Ellie Sattler e altri. Ogni nuovo prodotto offre ai fan la possibilità di immergersi nel mondo preistorico, con grande creatività e avventura per tutti!



I nuovi set, ispirati a Jurassic World Dominion sono:

10938 L’asilo nido dei dinosauri LEGO DUPLO

I bambini che amano gli animali possono unirsi a Claire Dearing di Jurassic World per prendersi cura di 3 piccoli dinosauri. Questo set include un Triceratopo in una grotta, uno Pteranodonte in un nido e un Brachiosauro che usa il suo lungo collo per rosicchiare le foglie da un albero. Così come con tutta la linea LEGO DUPLO, i più piccoli potranno divertirsi con gli adorabili dinosauri immersi nei loro habitat della foresta, mentre sviluppano capacità motorie e intelligenza emotiva.

Età: 2+

Pezzi: 27

Prezzo: 19,99 €

Misure: il Triceratopo è alto più di 5 cm di altezza e il set può essere riconfigurato per ispirare infinite possibilità di gioco creativo.





76943 Inseguimento dello Pteranodonte LEGO Jurassic World

Questo fantastico set, ispirato al prossimo film Jurassic World Dominion, ha tutti gli elementi di un gioco d’azione. Include un molo costruito in mattoni, una bancarella di pesce e un pontile, le minifigure di Owen Grady e Maisie con una canna da pesca e un lazo, e Pteranodonte. Che la caccia abbia inizio!

Età: 4+

Numero di pezzi: 91

Prezzo: 19,99 €

Misure: Oltre 9 cm di altezza, 12 cm di larghezza e 13 cm di profondità.





76944 La fuga del T. rex LEGO Jurassic World

Goditi ore di emozionante azione con questo avvincente set. Costruisci l'aeroporto con un eliporto, un elicottero e una recinzione per il potente T. rex. Il set include anche Owen Grady, Zia Rodriguez e le minifigure della guardia forestale, uova di dinosauro, un walkie-talkie e un tranquillante per calmare i dinosauri. Divertiti a costruire le tue avventure!

Età: 4+

Numero di pezzi: 140

Prezzo: 49,99 €

Misure: Più di 15 cm di altezza, 16 cm di larghezza e 6 cm di profondità, e il T. rex misura oltre 11 cm di altezza.





76945 Atrociraptor: inseguimento sulla moto LEGO Jurassic World

Siete pronti a vivere un gioco adrenalinico? Questo incredibile set è composto da un mercato con un recinto per il feroce Atrociraptor e una moto potente per distruggerlo, un campo di battaglia per 2 piccoli dinosauri, le minifigure di Owen Grady e Rainn Delacourt.

Età: 6+

Numero di pezzi: 167

Prezzo: 19,99 €

Misure: Più di 6 cm di altezza, 17 cm di larghezza e 13 cm di profondità. Questo playset si combina con il set “La fuga del T. rex e dell’Atrociraptor (76948)”.





76946 La cattura dei Velociraptor Blue e Beta LEGO Jurassic World

Scatena la tua voglia di avventura con questo set d’azione. Contiene le minifigure di Maisie e Rainn Delacourt, i dinosauri Blue e Beta, un camion, una bicicletta e una gabbia per dinosauri con una trappola, una coscia di pollo da usare come esca per dinosauri.

Età: 6+

Numero di pezzi: 173

Prezzo: 29,99 €

Misure: Più di 6 cm di altezza, 14 cm di lunghezza e 6 cm di larghezza, e l'intero playset può essere combinato con altri set LEGO® Jurassic World.





76947 Quaetzalcoatlus: agguato aereo LEGO Jurassic World

Se siete veri fan di Jurassic World, amerete questo set che dà la possibilità di ricreare una delle scene più epiche del film. Include un fantastico aereo con una cabina di pilotaggio per Owen Grady, Claire Dearing e Kayla Watts. L'aereo dispone di eliche, una stiva che si apre e motori progettati per rompersi sotto l'attacco del Quetzalcoatlus. Pronti a volare?

Età: 7+

Numero di pezzi: 293

Prezzo: 49,99 €

Misure: Il dinosauro Quetzalcoatlus misura oltre 29 cm di larghezza: ha ali regolabili e un becco; L'aeroplano misura oltre 9 cm di altezza, 22 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza, e la moto di Owen dal set 76945 si adatta all'interno della stiva.







76948 La fuga del T. rex e dell’Atrociraptor LEGO Jurassic World

Affrontare le avventure insieme ai dinosauri non sarà mai stato così divertente! Costruisci un mercato con un recinto per il T. rex e un camion con una gabbia per trasportare l'Atrociraptor. Riproduci le tue storie mozzafiato con le minifigure di Owen Grady, Claire Dearing, Rainn Delacourt e Soyona Santos, più 2 calmanti per tranquillizzare i dinosauri!

Età: 8+

Numero di pezzi: 461

Prezzo: 89,99 €

Misure: Il mercato misura oltre 18 cm di altezza, 26 cm di larghezza e 9 cm di profondità, e si combina con il set Atrociraptor: inseguimento sulla moto LEGO Jurassic World (76945).





I nuovi set saranno disponibili a partire dal 17 aprile 2022 presso i LEGO Stores, su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli.

