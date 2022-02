Xiaomi annuncia la lineup di Robot Vacuum-Mop

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra sarà disponibile In Italiaal prezzo di 499,99€ e per 48h sarà acquistabile su Amazon e mi.com al prezzo early bird di 449,99€. La base per l’autosvuotamento Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-empty station sarà invece disponibile al prezzo suggerito di 249.99€ dal 21 febbraio e solo per 48h acquistabile su Amazon al prezzo di 199,99€.