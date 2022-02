GTA Online: ricompense triple, sconti e altro

Ricompense triple in The Vespucci Job,Weeny Issi gratis, sconti su attrezzatura di Imani e altro

C’è chi riesce ad accontentarsi dei soliti veicoli civili, di qualche aereo o di un paio di armi militari, ma chi ha stretto una collaborazione con Franklin Clinton per gestire un'Agenzia Soluzioni per VIP ha molte più possibilità.



Aggiungendo alla tua Agenzia un’officina, scontata del 30% fino al 23 febbraio, avrai accesso alle migliorie dell’attrezzatura di Imani, come l’unità di controllo remoto o il disturbatore di frequenze. Questa settimana, entrambe queste migliorie sono scontate del -25% e possono essere applicate a una selezione di incredibili veicoli che fanno parte diThe Contract.

Veicoli idonei per l’attrezzatura di Imani

Enus Deity (40% off)

Enus Jubilee (30% off)

Mammoth Patriot Mil-Spec (30% off)

Buffalo STX

Dewbauchee Baller ST

Dewbauchee Champion



L'intraprendenza di Imani non finisce qui. Contattala in Freemode per attivare il suo servizio Fuori portata, che ti nasconde dai radar nemici all'interno di una determinata area per aggirare qualsiasi potenziale attenzione indesiderata.

Queste funzionalità ad alta tecnologia ti torneranno utili per trovare i dati perduti di Dr. Dre, per completare Contratti confidenziali, Omicidi in linea o nelle tue avventure Freemode con i tuoi associati, sia questa settimana che in futuro. Investi nel tuo futuro con l’attrezzatura di Imani.

Le migliorie come l’attrezzatura di Imani sono state ispirate dalle richieste ricevute tramite il sito diFeedback di GTA Online: vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno lasciato un suggerimento e vi incoraggiamo a continuare.

GTA$ e RP tripli in The Vespucci Job

The Vespucci Job mette in mostra le auto della polizia dell'LSPD contro la Weeny Issi Classic in un classico Davide contro Golia. Guida la minuscola auto d’importazione verso la vittoria gestendo vicoli strettissimi, colli di bottiglia e curve terrificanti mentre collezioni checkpoint... o distruggi il tuo povero mezzo nella tua lotta col braccio armato della legge. Che tu vinca o che tu perda, avrai GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.



Bonus del 50% sulle missioni di esportazione di veicoli

Datti da fare con il trasporto, il traffico e il furto di veicoli per partecipare al lucrativo business del contrabbando di auto. Un magazzino veicoli bello pieno è un ottimo investimento, questa settimana: tutte le missioni di esportazione di veicoli fruttano il 50% di GTA$ e RP in più ai piloti di talento.





Ricompense triple nelle gare per ruote scoperte

Indossa un’elegante tuta ignifuga, allacciati il casco e fai pace con il Signore: le uniche cose che si frappongono tra te e il traguardo sono una flotta di tuoi compagni di gara e le leggi fredde e inamovibili della fisica. Tutte le gare per ruote scoperte ricompenseranno i piloti più coraggiosi di Los Santos con ricompense triple fino al 23 febbraio.

GTA$ e RP doppi nelle prove a tempo

Forse ti interessa solo sfidare il tempo: in questo caso, sarai felicissimo di sapere che la prova a tempo della settimana, Da un'estremità all'altra, frutta GTA$ e RP doppi.

Salari doppi per guardie e associati

I crimini dei colletti bianchi sono in risalita: i dirigenti dovranno potenziare le loro squadre di sicurezza. Di conseguenza, tutte le guardie e gli associati riceveranno salari doppi per questa settimana. Apri il Menu Interazione e invita i tuoi associati a offrire i propri servizi sotto la sezione Securoserv.

I CEO o i presidenti di un MC che completeranno con successo una Lotta tra Business riceveranno articoli rari come la maglietta Mammoth, gli occhiali fuori misura neri sfumati o la maglietta Logo Street Crimes in cambio dei loro sforzi.

Veicolo trofeo della settimana: Truffade Nero

I membri dell'Autoraduno di LS che si piazzeranno tra i primi tre in un Inseguimento per cinque giorni consecutivi nell’arco di questa settimana riceveranno una Truffade Nero gratuita.

Prova la Dewbauchee Specter, la Truffade Nero e la Weeny Issi Sport nell'area di prova

Forse ti stai chiedendo se la piccolissima Issi Sport è abbastanza grande da contenere la tua strabordante personalità... Non preoccuparti e prova la Weeny Issi Sport nell’area di prova dell’Autoraduno di LS; se dovessi sentire il bisogno di qualcosa di più grande, puoi sempre provare la Truffade Nero o la Dewbauchee Specter.





Veicolo da primo premio della settimana: Ocelot Penetrator

Passa dall'atrio del Casinò e Resort Diamond, concediti un drink al bar e fai un giro alla ruota fortunata: potrai vincere GTA$, RP, abiti e accessori, snack e premi misteriosi di ogni tipo. Il primo premio della settimana è la Ocelot Penetrator, una sportiva inglese costruita senza un briciolo di eleganza.

Sconti:

Questa settimana tutti i giocatori di GTA Online possono riscattare una Weeny Issi gratis tramite il sito di Southern San Andreas Super Autos. In più, sconti su altri modelli di Issi e su una serie di veicoli più grandi e più potenti.



Chi vuole utilizzare le abilità uniche di Imani per le attività dell’Agenzia può approfittare dello sconto del 30% sull'officina dell’Agenzia e del 25% di sconto sull’unità di controllo remoto e sul disturbatore di frequenzedi Imani.



Questa settimana tutti i magazzini veicoli sono scontati del 30%. Si tratta di un’occasione imperdibile per chi vuole partecipare al traffico illecito di auto e approfittare del bonus sulleesportazioni di veicoli!

Weeny Issi Classic – 30%

Weeny Issi Sport – 30%

Truffade Nero – 30%

Progen Itali GTB – 30%

Annis Elegy Retro Custom – 25%

Progen Itali GTB Custom – 25%

Pegassi FCR 1000 Custom – 25% of

Truffade Nero Custom – 25%

Benefactor BR8 – 20%

Progen PR4 – 20%





Vantaggi di prime Gaming

I giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 100.000 GTA$ per aver giocato questa settimana.



Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.



Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

