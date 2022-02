VAMPIRE THE MASQUERADE - SWANSONG: DEV DIARY PRESENTA GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL GIOCO

NACON e Big Bad Wolf Studio sono lieti di rilasciare un nuovo video per Vampire: The Masquerade - Swansong. Questo Developer Diary si concentra sugli elementi fondamentali su cui si basa l'esperienza del videogioco. Vampire: The Masquerade – Swansong sarà disponibile su PC (Epic Games Store) e console dal 19 maggio 2022.



Eliott Hipeau, Lead Quest Designer di Big Bad Wolf, racconta del DNA dello studio e di ciò che rende i loro giochi unici. Tra questi Vampire: The Masquerade – Swansong un RPG narrativo adattato dalla quinta edizione della saga.







Il giocatore prende il controllo di tre vampiri appartenenti a diversi clan della Camarilla, la società segreta, e attraverso le sue scelte tessirà storie e trame ramificate, confrontandosi con diversi punti di vista dei personaggi per districarsi tra realtà e finzione. Sarà possibile usare le schede dei protagonisti per determinare i punti di forza, le loro abilità e le loro Discipline vampiriche. Tutto questo aprirà nuovi approcci alla soluzione dei problemi e farà avanzare la storia in una direzione specifica.

Tra sussurri di cospirazione, omicidio e lotte di potere il mondo di Vampire: The Masquerade immerge il giocatore a Boston, tra sontuose case di lusso e sotterranei della città dove sono sepolti innumerevoli segreti. Obiettivo sarà quello di proteggere il clan e scoprire verità facendo rispettare la Masquerade, la legge sui vampiri progettata per nascondere l'esistenza delle creature della notte agli umani.





