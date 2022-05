VAMPIRE: THE MASQUERADE - SWANSONG È ORA DISPONIBILE PER PC E CONSOLE

Il destino della Camarilla di Boston dipende da te

Cari compagni della notte, è finalmente giunto il momento di dimostrare la vostra fedeltà al Principe di Boston. Vampire: The Masquerade - Swansong, l'RPG narrativo dello studio Big Bad Wolf, è ora disponibile su PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X e PC (Epic Games Store). La verità è scritta nel sangue. Siete pronti a versare il vostro per scoprirla?





La Camarilla di Boston - la società segreta che riunisce la maggior parte dei vampiri - è stata colpita da misteriosi assassini. Vestirai i panni di Galeb Bazory, Emem Louis e Leysha, che sono incaricati dal Principe dei vampiri di scoprire l'identità degli assalitori e le ragioni dell'attacco. La missione è semplice: infiltrarsi, indagare e ottenere le risposte, usando i propri poteri soprannaturali se necessario.

Vampire: The Masquerade - Swansong è un RPG narrativo di ultima generazione:

I personaggi hanno una personalità reale, ognuno con la propria morale e i propri dilemmi.

Un gameplay originale, in cui ogni dialogo permette di far progredire la storia.

Una storia ricca di colpi di scena, in cui ogni scelta ha le sue conseguenze.

Ciascuno dei tre eroi ha una scheda personaggio con caratteristiche, Abilità e Discipline che si possono migliorare in base alle proprie scelte.

Un'atmosfera opprimente e un universo misterioso, fedele al gioco di ruolo cartaceo.

Una colonna sonora composta dal famoso autore Olivier Derivière.

Con più di 15 finali diversi per i personaggi principali e altrettanti per il destino della Camarilla di Boston, ogni giocatore vivrà un'esperienza e un'avventura unica.

Vampire: The Masquerade - Swansong è disponibile per PC (Epic Games Store), PlayStation4, PlayStation5, Xbox One e Xbox Series X|S. Sarà disponibile su Nintendo SwitchTM nel corso del 2022.

Altre News per: vampiremasqueradeswansongdisponibileconsole