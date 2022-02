Le 5 cose che devi sapere sulla tecnologia VPN

Il termine VPN ha un significato spesso oscuro, e ci sono moltissime persone che ignorano che cosa sia una VPN e che cosa serva, o peggio, ne hanno un concetto sbagliato, pensando che sia una tecnologia creata per commettere crimini informatici.

In realtà nulla di tutto questo. Una VPN è un sistema molto utile per proteggere la propria navigazione online e i propri dati dagli attacchi informatici. Vediamo come!

1 - Cosa è una VPN

Una VPN - una delle più conosciute è https://surfshark.com/it/- è un sistema che crea una Rete Virtuale Privata - ovvero, mette una barriera fra di te e internet, in modo che nessuno possa stabilire con sicurezza la tua posizione o spiare i dati che invii e ricevi. Riesce a fare questo perché cripta i tuoi dati con protocolli di sicurezza elevati, e perché nasconde il tuo IP, mostrando al provider che stai utilizzando che invece tu sia localizzato da qualche altra parte nel mondo, come per esempio in un altro paese.

2 - Le VPN sono semplici da usare

Usare una VPN è semplicissimo, e la puoi usare sia sul tuo computer che sullo smartphone. Normalmente, c'è un'applicazione che apri e schiacci un bottone, accendendo la VPN, e selezionando il paese in cui vuoi far risultare la tua posizione - la app della VPN ti fornirà diverse opzioni fra cui scegliere. Tra l'altro, ormai sono estremamente snelle e richiedono poca potenza di elaborazione, quindi anche se è accesa, la tua navigazione sarà fluida e naturale come sempre.

3 - Essere anonimi online garantisce la tua privacy

Quando tu lavori online, il traffico che generi e dove va passa attraverso i server del tuo provider internet. Questo significa che il tuo provider avrà traccia di tutte le ricerche che effettui, che potrebbero riguardare campi "sensibili" come la tua salute, il tuo credo religioso, il tuo orientamento politico, e le tue preferenze sessuali. Finché vivi in un paese libero, la tua privacy è tutelata. Ma se ti rechi in un paese dove - per esempio - la religione che pratichi è un crimine, allora i problemi sorgono eccome.

4 - Una VPN ti permette di risparmiare

Hai mai provato a cercare un volo su internet? Magari quando lo fai trovi una tariffa eccellente, ma se lasci stare, e torni dopo un po' di tempo su quel portale, la tariffa sarà misteriosamente aumentata. In realtà non lo è: è solo aumentata per te - e questo dipende dal fatto che il portale riconosce il tuo IP e ricorda la ricerca che hai fatto. Una VPN evita che questo avvenga: per il sito, tu sembrerai sempre un nuovo visitatore.

5 - Una VPN ti permette di accedere a contenuti "proibiti"

Non stiamo parlando di attività sul Dark Web, ma semplicemente del poter guardare Facebook o Google. Sì, perché certi siti sono bloccati in Cina, proprio come avviene per i due colossi californiani nell'Impero Celeste. Quindi, se sei all'estero e vuoi consultare dei siti o dei servizi che hai a disposizione nel tuo paese natale, una VPN ti permette di farlo in modo semplice e veloce - e senza censure.

