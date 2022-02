Call of Duty: Vanguard e Warzone - Battle Pass e i bundle della Stagione 2

Il Battle Pass della Stagione 2 mette in campo i pezzi grossi con Macchine da guerra blindate

Non importa se devi affrontare le gelide Alpi per eliminare i soldati sbandati dell'Asse o cercare i laboratori Nebula V a Caldera: l'equipaggiamento giusto fa la differenza tra gli operatori d'élite e tutti gli altri.

Il Battle Pass della Stagione 2 per Call of Duty: Vanguard e Warzone offre decine di oggetti gratis e contenuti leggendari fino al livello 100:

- Due potenti armi gratis. Rendi letali i tuoi equipaggiamenti per il multigiocatore, Zombi e Warzone.

- Più di 30 oggetti gratuiti, inclusi alcune specialità e serie di uccisioni multigiocatore. Sblocca nuovi oggetti multigiocatore di Vanguard, come la letale bomba adesiva, il devastante Mitragliere aereo e due specialità tattiche. In più: progetti arma, orologi e molto altro, ottenibile semplicemente giocando e facendo parte di un clan.

- Prima operatrice della Task Force Yeti: Anna Drake. Pronta per la vendetta, disponibile come ricompensa immediata con la skin leggendaria "Miraggio bianco" al livello 100.

- Una skin leggendaria "Bardato", gratuita con il bundle Battle Pass. Acquista il bundle Battle Pass per accedere a tutti i 100 livelli, saltare direttamente al livello 20 e ottenere una nuova tuta da pilota per Wade, ideata per consentire alte performance anche in situazioni climatiche avverse

- Un totale di 1.300 punti COD. Ottieni 300 punti COD gratis con il sistema Battle Pass, più altri 1.000 da sbloccare nel Battle Pass.

Recluta Anna Drake e sblocca ricompense immediate aggiuntive acquistando il Battle Pass

Acquista il Battle Pass Stagione 2 per avere le seguenti ricompense immediate al livello 0:

Nuovo operatore — Anna Drake

Nata a Vienna, Anna Drake ha assistito alla distruzione di tutto ciò che amava per mano dell'Asse e non si fermerà di fronte a nulla per vendicarsi delle ingiustizie ai danni degli indifesi.

Scopri di più su di lei e sulla task force Yeti nella nostra panoramica sulla nuova squadra.

Anna Drake è dotata di equipaggiamento invernale grazie alla skin "Soprabito". La sua arma preferita è il KG M40. Falla salire di livello per sbloccare migliaia di PE giocatore e PE arma per il KG M40, due skin operatore aggiuntive, due battute, una raggelante nuova mossa finale e altro ancora.

Skin per Constanze, Gettone PE arma doppi e bonus PE stagione

Oltre ai contenuti dei suoi 100 livelli, con il Battle Pass si otterranno anche queste ricompense immediate:

Skin rara "Foglia nera" per Constanze Müller: semplice e pratico, l'abbinamento di giacca ed equipaggiamento neri prediletto da Constanze è adatto a ogni missione.

Bonus PE Stagione 2: Diventa più velocemente Maestro Prestigio con un bonus PE del 10%, cumulabile con il bonus del 10% ottenibile in Warzone semplicemente possedendo Vanguard, in aggiunta ad altri bonus derivanti da gettoni, armi preferite e altre fonti.

Gettone PE arma doppi da 45 minuti: perfetto per migliorare le nuove armi.

Ricevi una skin esclusiva con l'acquisto del bundle Battle Pass

Vuoi sfruttare al massimo il Battle Pass?

Acquista il bundle Battle Pass e riceverai l'accesso a tutti i 100 livelli, più 20 salti di livello per avanzare immediatamente lungo un quinto del Pass. Otterrai anche una skin leggendaria bonus per Wade Jackson.

La skin operatore "Bardato" veste l'asso Wade Jackson con un tradizionale equipaggiamento invernale da pilota, completo di un casco e di una maschera dell'ossigeno per l'alta quota.

Ricompense gratis per il multigiocatore di Vanguard, tra cui la bomba adesiva, dal livello 1

Domina in sicurezza la calura desertica di Casablanca, il gelo di Gondola, il caos di Shipment e altre esperienze multigiocatore grazie ai quattro nuovi oggetti multigiocatore di Vanguard disponibili nel Battle Pass.

Ecco questi quattro nuovi strumenti per il tuo equipaggiamento e le tue serie di uccisioni, in ordine di sblocco:

Mitragliere aereo — Serie di uccisioni (GRATIS al livello 1)

Inizia il Battle Pass Stagione 2 con il botto (o anche più di uno), attivando il Mitragliere aereo dopo una serie di 12 uccisioni.

Attiva questa serie di uccisioni, poi prendi la mira e spara dall'alto con le cattivissime torrette di quest'aereo. Di solito i nemici vengono indicati da uno tra due simboli rossi: un cerchio sfumato se sono al riparo, o un cerchio aperto se possono essere colpiti direttamente. Chi utilizza Sangue freddo non sarà indicato da alcun simbolo e potrà confondersi tra gli altri, ma potrà comunque essere eliminato.

Il Mitragliere aereo termina con l'esaurimento dell'indicatore della salute o della barra del carburante (che indica il tempo limite).

Questa serie di uccisioni è facile da utilizzare, ma richiede studio tattico e parecchia abilità per essere ottenuta. Collabora con i compagni di squadra, attiva serie di uccisioni da ricognizioni più facili da ottenere, come l'UAV, e gioca con prudenza ma attivamente (non trincerarti) per diventare un fattore temibile.

In alternativa, questa serie di uccisioni è recuperabile anche dagli approvvigionamenti.

Meccanico — Specialità 3 (GRATIS al livello 21)

I potenziamenti da campo si caricano il 20% più in fretta.

Meccanico, che fornisce un bonus ragionevole al tempo di carica dei potenziamenti da campo, è utilissima per completare le relative sfide o per gli operatori che amano utilizzarli.

Combinata con l'altra nuova specialità disponibile più avanti nel Battle Pass, permette agli operatori di fornire scatole di munizioni o disturbatori e un microfono da campo con cui contribuire a eliminare nemici più frequentemente, diventando al tempo stesso più difficili da rilevare e immuni alla violazione.

Bomba adesiva - Equipaggiamento letale (Gratis al livello 39)

Una granata che, prima di detonare, aderisce alle superfici.

Capace di coprire più distanza rispetto alla Gammon ma meno della granata a frammentazione, la bomba adesiva garantisce l'uccisione del nemico colpito. Permette di infliggere danni sicuri in luoghi non convenzionali ed è efficace per abbattere pareti e porte.

Usa questa granata come fosse un coltello da lancio: mira direttamente ai bersagli, ma ricorda che un lancio più cauto è sempre meglio di uno eccessivamente più lungo, dato che l'ordigno può danneggiare i bersagli anche a una certa distanza.

Prova ad abbinarla ad Armeria per lanci più rapidi, che consentono di finire un bersaglio con l'arma nel caso di danni non letali.

Armeria — Specialità 1 (GRATIS al livello 44)

Usa l'equipaggiamento più rapidamente. Il tuo equipaggiamento è immune alla specialità Geniere e non può essere violato o visto oltre le pareti.

Armeria è una specialità per contrastare Geniere direttamente, ideale per gli operatori che amano posizionare cariche da demolizione, mine stordenti ed equipaggiamento da campo.

Anche senza equipaggiamento posizionabile, il bonus di questa specialità è una manna prima degli ingaggi diretti. Combinata con la specialità arma "Al volo", permette agli operatori di lanciare più facilmente una granata stordente prima di sparare con l'arma, o di usare una stimolante prima di tornare a combattere con un gruppo di nemici.

KG M40 e Whitley — Altre informazioni su due armi gratuite

KG M40: fucile d'assalto (livello 15 del Battle Pass)

"Fucile d'assalto naturalmente stabile e preciso."

Utilizzato da diverse forzi scandinave durante la guerra e arma preferita di Anna Drake, il KG M40 è un'arma automatica di grosso calibro che rivaleggia con i primi tre fucili d'assalto sbloccati in Vanguard.

Seconda nella sua categoria per danni inflitti con un singolo colpo, dotato di una portata simile a quella dell'NZ-41 e di una cadenza di fuoco di oltre 600 colpi al minuto, quest'arma può essere molto efficace nei combattimenti dalla media e lunga distanza. È particolarmente efficace quando gli operatori riescono a controllarne il rinculo, simile a quello della carabina Cooper ma con una velocità di centratura leggermente superiore.

Il KG M40 sfrutta caricatori Klauser 8mm da 25 colpi, migliorabili in caricatori a tamburo da 35 colpi. Chi è in cerca di una nuova arma principale per Warzone farebbe bene a migliorarla fino ai caricatori a tamburo .30-06 da 50 colpi che ne migliorano potenza e capienza, rendendolo più adatto alle schermaglie con due o tre squadre.

Tra le canne che può montare ci sono un modificatore per raffica alternativo all'ITRA Burst, alcune canne che ne alterano rinculo o velocità, e una che ne altera la cadenza di fuoco raddoppiandone quasi il rinculo: una scelta rischiosa ma che può rendere quest'arma letale nelle mani di operatori abili.

Whitley: mitragliatrice leggera (livello 31 del Battle Pass)

«Mitragliatrice pesante a lungo raggio, ingombrante ma consistente.»

La Whitley, una delle prime mitragliatrici leggere, rivaleggia con il suo fratellino del Battle Pass come arma efficace negli ingaggi a media e lunga distanza in tutte e tre le modalità di gioco.

Nonostante l'età, questa mitragliatrice leggera è ampiamente personalizzabile. Ha un suo ruolo anche nella versione base, grazie ai danni per colpo superiori rispetto alle quattro alternative disponibili in Vanguard. In multigiocatore è possibile abbattere un nemico con soli due colpi del suo caricatore da 80, uno solo in caso di colpo alla testa. Anche se la cadenza di fuoco lenta può essere un deterrente per gli operatori impazienti, il rinculo basso permette di eliminare rapidamente i bersagli. Questa stabilità e la seconda portata effettiva nella sua categoria la rendono molto efficace quando l'operatore reagisce correttamente ai suoi movimenti.

Basta un salto dall'Armaiolo per scoprire che i suoi caricatori .30-06 possono essere migliorati nelle versioni da 120 proiettili, o sostituiti con le scatole BMG da 160 colpi .50, che incrementano notevolmente i danni per colpo. C'è anche un'opzione per quattro canne: due di esse aumentano la cadenza di fuoco e una la porta addirittura sopra ai 1.000 colpi al minuto con le munizioni di base, a scapito di una porzione del danno.

Quest'arma potrebbe avere un grande potenziale in Vanguard e Warzone, ma se hai le abilità di Thomas Bolt, la Whitley potrebbe presto diventare la tua arma preferita.

Decine di progetti arma e skin operatore per gli assalti alpini

Con armi sufficienti a riempire un set completo di equipaggiamenti e nuovi abiti per la maggior parte degli operatori di Vanguard, il Battle Pass della Stagione 2 offre tantissimi contenuti da portare in azione.

Ecco i progetti arma che aggiungeremo ai nostri equipaggiamenti prima del livello 100:

Progetto per fucile di precisione epico "Gufo oscuro" (livello 5): questo fucile di precisione, uno dei due progetti arma sbloccati immediatamente all'acquisto del bundle Battle Pass, dispone di 10 accessori preconfigurati per una mobilità estrema.

Progetto per fucile a canna liscia raro "Venatura" (GRATIS al livello 24): sfreccia sulla neve e sulla sabbia con quest'arma a pallettoni semiautomatica a canne mozze, preconfigurata con sei accessori come Spericolato per chi ama il mordi e fuggi.

Progetto per mitraglietta epica "Svizzera" (livello 59): quest'arma con otto accessori, apprezzata dagli operatori d'élite come Lucas Riggs, punta tutto su colpi dai danni elevati con cadenza di fuoco elevata. Grazie alla precisione migliorata quando si spara senza mirare, è un'arma ottima per gli operatori impazienti di aprire il fuoco.

Progetto per mitragliatrice leggera leggendaria "Pelle austriaca" (livello 65): una belva con 10 accessori decorata in argento e oro, letale nelle mani degli operatori precisi.

Progetto per mitragliatrice leggera leggendaria "Maleficio di Khepri" (livello 95): questa preconfigurazione da nove accessori, primo progetto arma per la nuova mitragliatrice leggera del Battle Pass, offre un bilanciamento notevole con rinculo minimo. Può essere un ottimo punto di partenza per fare pratica con l'arma prima di cambiarne canna e caricatore.

Il Battle Pass offre anche una nuova skin operatore ogni 10 livelli. Tra queste vi sono tre skin che apprezziamo particolarmente: "Vagabondo" per Lucas al livello 30, "Disertrice" per Halima al livello 40 e "New York Blues" per Wade al livello 90.

Livello 100 — Raggela i rivali con una skin operatore e un progetto arma leggendari

Anche nelle isole del Pacifico, molti operatori d'élite sanno come scatenare una pioggia di proiettili con cui seppellire il nemico.

Insieme al titolo per profilo "Montanaro", l'emblema della Stagione 2, e al relativo portafortuna "Avviso di estinzione", il livello 100 offre queste due incredibili ricompense:

Skin leggendaria "Miraggio bianco" per Anna: preparati a prendere il controllo della postazione di Gondola e delle Alpi durante la Stagione con la caratteristica tenuta da neve di Anna, ugualmente efficace anche per ripulire i laboratori di Nebula V di Caldera.

Progetto per fucile d'assalto leggendario "Post-moderno": questo progetto arma, una configurazione a lungo raggio e nove accessori del nuovo fucile d'assalto, è perfetto per la vendicativa Anna Drake. Con il doppio dei colpi per caricatore, una canna che ne aumenta la stabilità, munizioni più lunghe e una struttura ideata per la precisione, è un'arma che permette agli operatori di affrontare con fiducia intere squadre.

Altro in arrivo: nuovi bundle per la Stagione 2, tra cui C.O.D.E. Dono d'onore

Il Battle Pass della Stagione 2 offre 1.300 punti COD che possono essere spesi nelle offerte della stagione successiva, ma anche nei molti bundle vantaggiosi in uscita da inizio a metà stagione.

Thomas Bolt e un arsenale completo di progetti arma in arrivo nella prima metà della stagione

Chi vuole completare la Task force Yeti farà bene a tenere d'occhio l'arrivo di Thomas Bolt, che sarà disponibile con il suo bundle nel corso della Stagione 2.

I due progetti arma inclusi sono fantastiche armi principali leggendarie. L'arma preferita di Thomas è però la mitragliatrice leggera Whitley, disponibile nel Battle Pass. Se puntate alle tenute oro e platino per gli operatori del team Yeti, ricordalo.

Tra gli altri oggetti da tenere d'occhio ci sono alcune armi dorate, una skin operatore nel Pacchetto tracciatore: Lusso letale e il Pacchetto Pro Morso mortale, che al prezzo di 19,99 $ offre diversi oggetti leggendari tra cui due progetti arma, una nuova skin per Roland e 2.400 punti COD.

Resta sintonizzato a stagione in corso per il fucile d'assalto Maestria "Canis Lupus", disponibile nel bundle Maestria Cacciatore antico, e per una nuova e potente mitraglietta ottenibile tramite bundle e sfide.

Bundle Call of Duty Endowment "C.O.D.E." Dono d'onore - Supporta il collocamento di veterani in posti di lavoro di qualità

La Stagione 2 offrirà anche un altro modo di supportare Call of Duty Endowment, tramite il bundle Dono d'onore.

Questo bundle di tre oggetti include un biglietto da visita, un emblema e uno spray al prezzo di appena 4,99 $. Oltre ad aggiornare il tuo profilo con i design C.O.D.E., supporterai l'obiettivo di Endowment per il supporto dei veterani statunitensi e britannici, che Activision aiuterà nella ricerca di lavori di qualità grazie a tutti i proventi di questo bundle.

Prime Gaming – Riscatta i bundle Circuito stampato reattivo e Delicatezza letale per Black Ops Cold War

I membri di Prime Gaming ottengono ogni mese, in Call of Duty Warzone, bundle gratis che includono alcuni tra i più popolari di Black Ops Cold War.

Questo mese, i membri di Prime Gaming possono riscattare il bundle reattivo Circuito stampato e il bundle Delicatezza letale, due pacchetti leggendari di Black Ops Cold War pieni di armi ultra rare, leggendarie ed epiche fatte per movimenti veloci e uccisioni rapide.

Il progetto arma Maestria ultra raro "Scheda madre", uno dei contenuti del bundle reattivo Circuito stampato, offre agli operatori un'arma in grado di garantire mobilità elevata e alta tecnologia, molto efficace nelle modalità Rebirth Island. Preferisci colpire da lontano? Usa il fucile di precisione semiautomatico "Resistore", ottimo per mettere a segno colpi consecutivi nelle modalità Prove di ferro.

Il bundle Delicatezza letale include i progetti arma per il fucile d'assalto "Porcellana" e la mitraglietta "Feldspato", ottima per gli ingaggi dalla corta alla media distanza. La sua configurazione può essere affidabile nella mappa Rebirth Island, dalle dimensioni limitate, e molto efficace nelle modalità Scontro.

Queste due aggiunte sono ottime per chi si è perso questi incredibili bundle l'anno scorso o vuole migliorare il proprio arsenale di Warzone per Scontro, Rebirth Prove di ferro e altre modalità non di Vanguard.

Non importa come sceglierai di rifornirti per la Stagione 2: preparati a fare squadra con le Macchine da guerra blindate.

