Cyberpunk 2077 aggiornato per Xbox S|X e PS5

L’aggiornamento porta con sè diverse miglioramenti su tutte le versioni di Cyberpunk 2077. Questi spaziano da ottimizzazione delle performance e della stabilità del gioco, aggiustamenti a gameplay ed economia del gioco, funzionalità dell’open world, uso della mappa, nuove interazioni per le relazioni e un sistema di Fixer migliorato. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi contenuti, tra cui appartamenti affittabili, nuovi equipaggiamenti, opzioni di personalizzazione del personaggio, e altro ancora. Maggiori dettagli sull’argomento sono consultabili qui.





Consulta la lista dei cambiamenti per la Patch 1.5





In seguito all’uscita della patch 1.5/aggiornamento next-gen, Cyberpunk 2077 è ora disponibile su Xbox Series X|S e PlayStation 5 come aggiornamento gratuito per i possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4, oltre ad essere disponibile all’acquisto. Il gioco e la patch 1.5 sono disponibili su Xbox One, PlayStation 4, Stadia, e PC.