Rugby 22 Recensione PS5

Oggi vi parlo di Rugby, uno sport assente in campo videoludico da tantissimi anni. Fortunatamente Eko Software e Nacon hanno deciso di rimediare lanciando a fine gennaio Rugby 22. Ho messo le mani sul gioco in questi giorni ma il titolo è già uscito il 27 dicembre per PC, PS4, PS5 e Xbox X/S. Dopo molte ore di gioco, ecco cosa penso del titolo di Eko.



Gameplay



Una volta avviato il gioco e portato al termine un breve tutorial, il giocatore verrà letteralmente lanciato nella prima partita contro l'IA, senza alcuna spiegazione sui controlli. Il tutorial è progettato per guidare il giocatore attraverso le basi del rugby come effettuare passaggi corti e lunghi, imparare il ruck, scrum e come si deve fare la rimessa laterale. Non viene mostrato come calciare, come respingere gli attacchi, ecc. Nelle prime due ore di gioco a Rugby 22 il giocatore è costretto a schiacciare i bottoni a caso nel tentativo di imparare. Quando finalmente il giocatore riesce a prendere confidenza con i controlli potrà puntare alle modalità che offre Rugby 22 come Partita veloce, Partita online, Carriera e Lega.



La Partita veloce lancia il giocatore in una competizione contro l'IA. La modalità Online permette di giocare in multiplayer contro un'altra persona, mentre la League permette di giocare una stagione in uno dei cinque campionati (Top 14, Premier League, URC, Pro D2 e ??Nation's Trophy). Laconsente di creare una squadra personalizzata utilizzando le carte giocatore che si sbloccano giocando e farla confrontare contro l'IA o online. Tra le modalità, l'esperienza più divertente è di sicuro giocare online contro un amico. Questa è la modalità che in molti ritorneranno a giocare più volte dopo avere provato le altre.ha più licenze del suo predecessore () e offre molti più controlli, anche se eseguire le mosse speciali risulta un pò complesso. A meno che non ci si alleni tantissimo, le mosse semplicemente non sono possibili da eseguire subito.

è sicuramente un miglioramento rispetto all'ultimo gioco di, Rugby 20, ma il suo schema di controllo e il tutorial lasciano molto a desiderare. Anche dopo ore di gioco si fatica a imparare le tante mosse speciali. Rugby 22 è divertente da giocare solo per qualche giorno, ma alla lunga diventa ripetitivo. Nonostanteabbia fatto del suo meglio, i giochi di rugby hanno molta strada da fare per diventare interessanti e attirare molta più gente.porta alcune novità e qualche miglioria ma non riesce a fare quel salto di qualità che, dopo anni di assenza, i fan si aspettavano.

Comparto Tecnico

Su PlayStation 5 Rugby 22 non è certo un capolavoro visivo. Alcune animazioni sono buone mentre altre sono legnose. Se si attiva la telecamera "zoom on action" nelle azioni più frenetiche, il frame rate si abbassa, quindi meglio spegnerla immediatamente. Gli stadi invece hanno un bell'aspetto. Sebbene la nuova e migliorata funzionalità tattica sia un'aggiunta gradita, per quanto riguarda il puro comparto tecnico diciamo che Rugby 22 è solo sufficiente. Anche se Eko Software afferma che Rugby 22 è il primo gioco di rugby ad approdare e sfruttare le console di nuova generazione, in realtà sembra un gioco di vecchia generazione.

Purtropponon riesce a dare ai fan quello che si aspettavano. Nonostante qualche miglioria, rispetto al titolo precedente riesce a divertire solo per qualche periodo diventando poi molto ripetitivo. Lacon la sua sfida sempre differente è l'unica che riesce a far rigiocare il titolo alla lunga. Sul comparto tecnicosembra un gioco della vecchia generazione con molte mancanze e funzionalità che i giochi odierni hanno. Se siete dei fan del Rugby sfegatati allora dategli una possibilità.

