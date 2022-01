RUGBY 22 E' ORA DISPONIBILE SU CONSOLE E PC

NACON e Eko Software sono lieti di svelare il trailer di lancio di Rugby 22, il nuovo opus del franchise di riferimento delle palla ovale, per celebrare la sua uscita oggi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam). Tutti gli ingredienti che compongono l'identità dello sport sono riuniti per un'immersione totale degli appassionati di questa disciplina sportiva!

Nuove grandi squadre nazionali entrano per la prima volta nella licenza RUGBY, tra cui i Wallabies, la squadra ufficiale australiana, e gli All Blacks neozelandesi, famosi sia per il loro record competitivo che per l'aura che li accompagna! Queste ultime, oltre alla squadra francese, sono state selezionate dallo studio di sviluppo per un primo esperimento con la tecnologia della fotogrammetria, che permette di rappresentare il più fedelmente possibile i volti dei giocatori nel gioco.

Una vera e propria simulazione, Rugby 22 offre ai giocatori tutti gli elementi che compongono il rugby moderno: squadre ufficiali riconosciute, cambi tattici prima e durante la partita, opzioni di gioco pod, passaggi e combinazioni post-contatto. Tutti gli appassionati di rugby troveranno i fondamenti di questo sport nel gioco.

Buone notizie anche per i giocatori PlayStation e Xbox: per facilitare il passaggio alle console di nuova generazione, è stata messa in atto un'offerta speciale. Fino al 28 aprile 2022, acquistando e attivando la versione PS4 del gioco si sbloccherà anche la versione PS5 gratuitamente. Lo stesso vale per la versione Xbox One se la si ottiene sul Microsoft Store, che sbloccherà gratuitamente la versione Xbox Series X|S.

