Bologna: cosa c'è da vedere e dove soggiornar

La città di Bologna è una delle più grandi in Italia, capoluogo dell'Emilia Romagna e con una storia secolare alle spalle. Questa città è conosciuta per la sua arte, le molteplici attività culturali e per la sua ottima cucina. In realtà, Bologna è definita come la rossa, la grassa e la dotta. Pertanto, se sei curioso di scoprire di più su questa città e dove soggiornare, sei capitato nel posto giusto! In questo articolo, andremo a vedere le diverse ragioni che spingono le persone a visitare almeno una volta nella vita questa città!

Cosa c'è da vedere a Bologna?

Innanzitutto, Bologna è conosciuta come rossa per via dei colori dei tetti presenti nel centro storico della città. In realtà, c'è molto più da vedere e infatti, passeggiando tra i portici della città, potrai percorrere i posti caratteristici della città.

Il primo luogo da visitare è Piazza Maggiore ed è una delle prime piazze edificate dopo la caduta dell'Impero Romano. Questa piazza rappresenta il cuore della città di Bologna ed è conosciuta per i suoi edifici storici, in particolar modo la Basilica di San Petronio e il palazzo Podestà. Affiancato a quest'ultimo, si trova la Fontana del Nettuno che costituisce il simbolo del potere papale. Un museo abbastanza famoso a Bologna è la Pinacoteca Nazionale poiché ospita quadri di artisti tipo Perugino, Vasari, Raffaello e molti altri ancora.

La città di Bologna è detta grassa in quanto è possibile assaggiare molteplici piatti del posto. Le specialità sono sicuramente i tortelli, ma il pezzo forte è la gastronomia bolognese. Infatti, Bologna è conosciuta anche per la produzione di mortadella e di parmigiano reggiano. Quindi, qualsiasi turista che si imbatte in questa città non può non assaggiare le specialità del posto.

Infine, la città è definita dotta per via della sua università quasi millenaria, ovvero Alma Mater Stadiorum, fondata nel 1088. Qui hanno studiato persone dal calibro di Copernico, Pascoli, Alessandro VI e tanti altri personaggi celebri. Ad oggi, quest'università è ancora attiva e continua ad attirare l'attenzione di molteplici studenti. Infatti, l'ateneo mira a promuovere la cultura non solo a Bologna, ma anche nel resto d'Italia.

Dove soggiornare a Bologna?

Per soggiornare a Bologna, esistono diverse aree della città. Sicuramente, per i turisti è consigliato il centro storico della città per via delle diverse comodità che riesce ad offrire. Nel centro storico di Bologna, sono presenti molteplici hotel e B&B in cui alloggiare. I luoghi in questione si dimostrano essere accessibili nei confronti di tutti, in particolare per quella categoria di persone aventi delle disabilità fisiche.

Infatti, che si tratti di un hotel o di un B&B, entrambi dispongono delle attrezzature necessarie per riuscire ad agevolare coloro in difficoltà. Per chi non è abile fisicamente, sarà possibile utilizzare un montascale per salire le scale dell'hotel. Pertanto, da questo punto di vista, Bologna viene considerata anche una delle città più inclusive. Il suo non tralasciare nessuno permette di accogliere in egual modo ogni turista che si imbatte in questa città.

Altre News per: bolognacosavederedovesoggiornar