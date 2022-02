ZORRO – THE CHRONICLES NUOVO TRAILER

NACON, PVP GAMES e BKOM studios, in collaborazione con Zorro Productions Inc. e Canada Media Fund, sono lieti di svelare il trailer di Zorro - The Chronicles, un gioco d’azione divertente ed emozionante ispirato al celebre giustiziere mascherato, ricco di avventure per tutta la famiglia. Il gioco uscirà su PC, PlayStation 4, PlayStat ion 5 , Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo SwitchTM a giugno 2022.





Nel videogame sarà possibile interpretare il leggendario Zorro o la sua impavida sorella Ines. Una combinazione perfetta tra combattimenti emozionanti ed esplorazione per scoprire l’universo del gioco e gli altri personaggi principali ispirati alla serie animata su cui si basa tutta la storia. Divertimento e azione, Zorro – The Chronicles è rivolto a tutto il pubblico, così come il suo eroe protagonista, amato da quasi un secolo da grandi e piccini di tutto il mondo.

Una grafica accattivante e mozzafiato come nella serie animata, scopo di ogni giocatore è portare a termine diverse missioni. L’obiettivo, infatti, sarà sì quello di stordire i nemici, ma soprattutto di renderli ridicoli con esilaranti e spettacolari mosse finali. Disarmare i nemici non è mai stato così semplice, grazie alla frusta, spada o agli attacchi acrobatici e il tagliente umorismo.



Zorro - The Chronicles è ispirato alla serie tv animata che ha riscosso grande successo realizzata da Cyber Group Studios e prodotta in collaborazione con Zorro Production Inc di John Gertz per France Télévisions (Francia) e RAI (Italia).

Lo show è stato venduto in oltre 100 paesi alle principali emittenti come urner (Francia), RTVE (Spagna), RTS (Svizzera), Télé-Québec (Canada), Globosat (Brasile), TV5 Worldwide e molte altre.

Il programma è stato nominato alla 13a edizione del TV France International Export Awards e come "Miglior serie TV per bambini" Pulcinella Awards a Cartoons on the Bay (Italia).

