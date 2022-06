NACON, PVP GAMES e BKOM studios, in collaborazione con Zorro Productions, Inc. e Canada Media Fund, sono lieti di annunciare che il gioco Zorro The Chronicles è ora disponibile su PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch™. Il nuovissimo gioco d'azione e avventura, tratto dall'omonima serie animata, offre un'esplorazione entusiasmante, condita di combattimenti avvincenti e di fasi di infiltrazione mozzafiato.

Zorro The Chronicles è un gioco d'azione e avventura per famiglie, che piacerà a tutti, grandi e piccini, grazie alle sue svariate meccaniche di gioco, come le combo di spada, i sistemi di parata e molte altre sorprese da scoprire. Qualunque sia il vostro stile di gioco, lo ritroverete nella saga dello spadaccino mascherato.

Il gioco Zorro The Chronicles offre la possibilità di vestire i panni del leggendario Zorro o della sua intrepida sorella Ines. Ognuno degli eroi ha abilità specifiche e uniche, che aiuteranno a portare giustizia nella California del XIX secolo. Zorro ha a disposizione una serie di diversivi sonori e, grazie alla sua famosa frusta, potrà issarsi fino a raggiungere un'altezza tale da osservare meglio l'ambiente circostante. In questo nuovissimo gioco, disarmare o marcare con la "Z" i nemici sconfitti porterà un sacco di esperienza a seconda delle combo e delle parate eseguite con successo.

Prima di ogni missione, i giocatori potranno scegliere una posizione di partenza sulla mappa che influenzerà direttamente lo stile di gioco e potrà portare a un approccio furtivo o a un assalto più frontale.

Il gioco Zorro The Chronicles ha come protagonista il giovane Don Diego (Zorro), pronto ad affrontare le sue più grandi sfide nella lotta per la giustizia contro i suoi nemici armati e senza scrupoli. Proprio come nella serie, il gioco contrappone i piani malvagi di Monasterio ai trucchi e gli stratagemmi che Zorro usa per uscire dalle situazioni più difficili. Il filo conduttore del gioco è l'azione costante, tanto emozionante quanto divertente, il tutto sullo sfondo di battaglie epiche e spettacolari.

Zorro The Chronicles

è tratto dall'omonima serie animata, prodotta da Cyber Group Studios, in collaborazione con John Gertz, Zorro Production Inc per France Télévisions (Francia) e RAI (Italia). Questa serie di successo, venduta in più di 100 Paesi, è stata acquistata da importanti emittenti come Turner in Francia, RTVE in Spagna, RTS in Svizzera, Télé-Québec in Canada, Globosat in Brasile, TV5 Monde e molte altre. La serie animata è stata nominata alla 13ª edizione del Premio Export nella categoria "Animazione" da TV France International, il nuovo ramo audiovisivo di UniFrance, e per il Festival Cartoons on The Bay, Pulcinella Awards, nella categoria "Miglior serie televisiva per bambini".

