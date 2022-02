Strisce led, una soluzione perfetta per illuminare il salotto

Le strisce led rappresentano una delle soluzioni più gradevoli e pratiche per arredare un salotto in modo da renderlo accogliente e confortevole. Si tratta di accessori che assicurano un notevole impatto scenico e che, per di più, hanno il pregio di durare a lungo nel tempo. Non solo: queste strip si caratterizzano per un livello di efficienza energetica davvero elevato. Sul piano estetico, la loro presenza risulta discreta e piacevole, grazie alle dimensioni contenute. Ecco perché si può ricorrere alle strisce LED per impreziosire il design del soggiorno, ambiente in cui si trascorre molto tempo nel corso della giornata, incluse le ore serali.

Le caratteristiche delle strip led

Se si vuol essere certi di acquistare strisce led in linea con le caratteristiche del salotto di casa, bisogna prestare attenzione allo stile globale dell’ambiente e del suo arredamento; può essere una buona idea anche quella di chiedere un consulto a un esperto di illuminotecnica. Chiamate strip o strisce led senza che vi siano particolari differenze fra le due denominazioni, queste soluzioni di illuminazione sono disponibili in colori e tonalità diverse. Le luci possono essere fredde, neutre o calde, e a seconda dei casi danno vita a effetti di rottura o mettono in risalto atmosfere soffuse. Stiamo parlando di nastri luminosi dallo spessore ridotto; in vendita si trovano sotto forma di bobine, che poi possono essere tagliate. Un po’ come si fa con un rotolo di carta assorbente: ogni volta si strappa la quantità di cui si ha bisogno.

Un investimento conveniente

Da quando molti marchi importanti hanno cominciare a proporre sul mercato articoli di qualità a prezzi molto vantaggiosi, appare chiaro che la scelta delle strip led rappresenta un investimento redditizio. Certo, prima di procedere con l’installazione è necessario valutare con cura il posizionamento. Qualora la striscia fosse troppo visibile, potrebbe scaturire una sensazione di confusione. In fase di applicazione occorre fare in modo che la striscia non si stacchi, senza dimenticare l’importanza della colorazione della luce e della sua intensità. Si possono utilizzare le strisce in ogni ambiente della casa, inclusi quelli outdoor come la terrazza. Ma, per quanto la cucina e il bagno siano due ambienti che si prestano a essere illuminati con successo tramite le strisce led, è soprattutto in soggiorno che conviene utilizzare queste soluzioni.

Dove comprare le strisce led

Le strisce led possono essere comprate anche su Internet: per esempio sul sito web di Lampadadiretta, che con il suo assortimento di soluzioni ecosostenibili è un vero punto di riferimento sia per i clienti privati che per le aziende che devono soddisfare le proprie necessità di illuminazione. Il catalogo propone alcuni dei marchi di maggior prestigio del settore, come per esempio Osram e Philips.

La posizione ideale delle strisce led

Ma in un soggiorno qual è la collocazione migliore per le strisce led? Per esempio dietro il televisore: da questa posizione si può diffondere una luce omogenea destinata ad essere decisamente apprezzata. In alternativa, le strip led consentono anche di decorare delle cornici. Se messe in un mobile profondo o all’interno di una vetrinetta, le strisce offrono una resa ottimale.

Funzionalità ed estetica

Appare evidente che il valore funzionale delle strisce led va ad affiancarsi a quello estetico, con una resa visiva ottimale. Queste strip possono essere utilizzate, per esempio, per mettere in risalto specifiche zone di un locale come luce d’accanto. Ancora, vi si può ricorrere sotto un divano o sotto una mensola, sul bordo di una libreria a vista o su un tavolino. Quel che conta è considerare le strisce come dei veri e propri elementi di design, che in quanto tali si adattano a qualunque luogo: i corrimano delle scale, i gradini, i battiscopa, e così via. Lo scopo è quello di rendere l’atmosfera più intima con l’aiuto di un’illuminazione smart.

Altre News per: striscesoluzioneperfettailluminaresalotto