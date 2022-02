Bollette luce aumenti : care malgrado interventi

Si calcola che quest'anno ogni famiglia spenderà, in media, circa mille euro in più rispetto al 2021: 441 euro per lae 567 per il gas. In totale, si tratta di 30 miliardi. Nonostante glistraordinari del Governo il costo dell'energia elettrica per la famiglia tipo italiana sarà del 55% nel primo trimestre del 2022. Lo afferma il presidente di Arera Stefano Besseghini. Il prezzo di riferimento per il cliente tipo è passato da 20,06 centesimi di euro per chilowattora del primo trimestre del 2021 a 46,03 centesimi per chilowattora nel primo trimestre del 2022.

Nello stesso periodo per il gas naturale si è passati da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo. Draghi: "Subito intervento di ampia portata". L'annuncio del presidente del Consiglio in visita a Genova. Verso un decreto da 4 miliardi per il secondo trimestre 2022. I 4 miliardi si aggiungono ai 5,5 già stanziati dalla legge di bilancio (3,8) e dal primo decreto ad hoc (1,7) che ha annullato, per il primo trimestre, le aliquote sugli oneri di sistema, ha dato un credito di imposta del 20% alle imprese, e ha avviato una sorta di mini tassazione degli extra-profitti realizzati dagli impianti a fonti rinnovabili.

