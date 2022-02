The Sims 4 Il Mio Matrimonio Game Pack in arrivo

Abbiamo un Simthing da festeggiare! Siete cordialmente invitati al matrimonio Sims della stagione con The Sims 4 Il Mio Matrimonio Game Pack, che sarà lanciato il 17 febbraio, dove i giocatori troveranno la felicità coniugale e celebreranno l’unione, l'amore e l'emozione di creare il matrimonio perfetto per i loro Sims.



he Sims 4 Il Mio Matrimonio offre un'esperienza di matrimonio completamente personalizzabile che permette ai Simmers di celebrare l'amore a modo loro e di creare ricordi che dureranno tutta la vita. Il team di The Sims è impegnato a continuare a fornire contenuti significativi che rappresentino sempre di più delle vite dei nostri giocatori in modo autentico e rispettoso, e questo pacchetto di gioco offre ai giocatori la libertà di esplorare diverse opzioni per celebrare la storia d'amore unica dei loro Sim.

Potete saperne di più su The Sims 4 Il Mio Matrimonio Game Pack visitando qui e visitando il sito web del matrimonio di Dom e Cam mentre condividono i loro primi grandi passi verso il matrimonio!





The Sims 4 Il Mio Matrimonio arriverà su PC e Mac tramite Origin e Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One il 17 febbraio.

