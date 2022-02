Need Games annuncia Leggende Pokémon: Arceus

L’ultimo videogioco della serie Pokémon è protagonista di uno scenario dedicato a FABULA ULTIMA, il gioco di ruolo da tavolo ispirato al mondo dei JRPG, dal titolo RECLUTA, SCELGO TE!. Gli appassionati di GDR e i Pokéfan italiani potranno scoprire di più su questa nuova avventura venerdì 18 febbraio sul canale Twitch NeedGames_NDG e domenica 20 febbraio sul server Discord di NEED GAMES! in occasione della NEEDCon, l’annuale appuntamento dedicato alla community della casa editrice italiana







Siamo affamati di storie che ci emozionino, che siano vissute con un controller in mano o lanciando dadi. È una frase in cui Need Games! crede fortemente e può dire di aver trovato nei videogiochi Nintendo un’ispirazione perfetta per concretizzare questa visione sul potere delle storie.

Una frase che è servita anche ad annunciare l’esperienza condivisa al lancio di BRAVELY DEFAULT II per Nintendo Switch a febbraio 2021. Oggi, un anno dopo, Need Games! torna a raccontare una nuova collaborazione speciale che unisce il Gioco di Ruolo da tavolo e il mondo dei videogiochi!

Ecco che, per celebrare lo storico lancio del titolo che ha acchiappato più preordini della storia di Pokémon ed è riuscito a vendere, solamente nella prima settimana di lancio, ben 6,5 milioni di copie in tutto il mondo, ovvero Leggende Pokémon: Arceus per la famiglia di console Nintendo Switch, Need Games! si lancia in una nuova avventura!

RECLUTA, SCELGO TE! è uno scenario introduttivo gratuito in uscita oggi, martedì 8 febbraio, che unisce il nuovo titolo Pokémon e FABULA ULTIMA, il GdR da Tavolo ispirato ai tropi, ai temi e alle atmosfere dei più famosi JRPG che ci hanno fatto, e ci fanno, sognare! Un’avventura ambientata nell’universo di Leggende Pokémon: Arceus come ipotetico prequel delle imprese su Hisui di Luca e Luce, in cui i giocatori potranno vestire i panni di un gruppo di Reclute del Team Galassia alle prese con un’importante missione!





Trovate lo scenario da scaricare gratuitamente sul sito internet di NEED GAMES!

A completare il lancio di RECLUTA, SCELGO TE! sono in programma due entusiastiche attività per tutti i fan di Pokémon e del Gioco di Ruolo.

Venerdì 18 febbraio alle 21.00 sul canale Twitch di Need Games!, quattro coraggiose reclute, selezionate tra creator della scena GdR e amici della community NDG, si ritroveranno unite ad affrontare questo scenario in un’emozionante sessione live masterata da Nicola Degobbis.

Domenica 20 febbraio invece ci sarà la possibilità di provarlo in prima persona in maniera completamente gratuita sul server Discord di Need Games! in un’intera giornata dedicata a Leggende Pokémon: Arceus e FABULA ULTIMA!

Need Games! attende tutti gli appassionati per scoprire insieme i misteri di Hisui con le Reclute del Team Galassia, lanciando secchiate di dadi!

Ambientato nell’evocativa regione di Hisui, durante un’epoca remota in cui i noti mostriciattoli tascabili non vivevano ancora in armonia con gli esseri umani, Leggende Pokémon: Arceus è un’avventura con una direzione tutta nuova che racconta gli albori e le origini dell’intera serie, in cui i giocatori avranno il compito di creare e completare il primo Pokédex della regione di Hisui, catturando, esaminando e studiando i Pokémon selvatici.?





Si tratta di un titolo che vuole offrire un'esperienza che supera quella offerta dai titoli della serie fino a questo momento, rendendo onore alle meccaniche tipiche dei giochi del passato e introducendo allo stesso tempo nuovi elementi RPG e d'azione. Leggende Pokémon: Arceus, disponibile dal 28 gennaio su Nintendo Switch, rappresenta una vera e propria rivoluzione per la saga e tutte le singole novità che presenta ai giocatori lo rendono un’esperienza di gioco altamente innovativa.

