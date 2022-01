LRNZ firma un'esclusiva dedicata a Leggende Pokémon: Arceus

Grazie aglisforzi combinati dell’artista LRNZ e dell’attivissima communityitaliana, i Pokémon scendono in campo per aiutare Make-A-Wish ItaliaOnlus a realizzare i desideri di bambini dai 3 ai 17 anni. In occasione dell’uscitadell’ultimo videogioco Leggende Pokémon: Arceus,che sarà disponibile sulla famiglia di console Nintendo Switch a partire dal prossimo 28 gennaio, il fumettista e illustratoreLorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, ha infatti realizzato un’opera esclusivadedicata alla nuovissima avventura dei mostriciattoli tascabili più famosi almondo, ora all’asta su eBay.it* a questo link: https://bit.ly/35ccTSR. L’intero ricavato dell’operazione sarà devoluto a Make-A-Wish ItaliaOnlus, l’Organizzazione non profit che realizza i desideri di bambinie ragazzi affetti da gravi patologie per portar loro gioia, forza esperanza. Il vincitore dell’asta, della durata complessiva di cinque giorni, siaggiudicherà non solo l’esclusiva stampa Fine Art in esemplare unico diuno dei più talentuosi fumettisti italiani, ma anche una copia autografata dalcontent creator Cydonia di Leggende Pokémon: Arceus, per partirealla volta di un’avventura indimenticabile.





L’opera di LRNZ, autore noto per il successo dei libri afumetti Golem e Geist Maschine, con uno stileinconfondibile che unisce potenza visiva e innovazione, come dimostra anche il suoposter personalizzabile di Lucca Comics & Games 2018, è frutto di unlavoro corale svolto insieme alla grande community di appassionati: l’opera,infatti, è stata realizzata durante una diretta streaming sul canaleTwitch di Cydonia, creator punto di riferimento per ilmondo Pokémon in Italia, davanti a migliaia di spettatori che hannopartecipato e contribuito virtualmente all’ideazione del concept. Il risultatofinale è di chiara ispirazione nipponica e richiama in particolare lo stiled’arte ukiyo-e, un genere di stampa giapponese fiorita nel periodostorico Edo che vede, tra i suoi esponenti più noti, l’artista KatsushikaHokusai, autore della serie Trentasei vedute del Monte Fuji,di cui fa parte la celeberrima xilografia La grande onda di Kanagawa.La stampa Fine Art in esemplare unico di LRNZ omaggia proprio questicapolavori senza tempo in una sorta di veduta del Monte Fuji moderna e atema Pokémon, che mette al centro del soggetto non la montagna sacragiapponese, ma il Monte Corona presente all’interno del videogioco LeggendePokémon: Arceus.

A QUESTO LINK è inoltre disponibile un video timelapse che ripercorre tutti i passaggi della realizzazione del disegno di LRNZ.

A far scattare il parallelismo tra questi due monti è statoproprio lo stile artistico del videogame, che presenta un’ambientazione cherichiama in tutto e per tutto l’antico Giappone. Leggende Pokémon:Arceus è infatti ambientato nella fittizia regione di Hisui, duranteun’epoca remota in cui i noti mostriciattoli tascabili non vivevano ancora inarmonia con gli esseri umani. Sarà quindi un’avventura con una direzione tuttanuova che racconta gli albori e le origini dell’intera serie, in cui igiocatori avranno il compito di creare e completare il primo Pokédex (unasorta di enciclopedia Pokémon) della regione di Hisui,catturando, esaminando e studiando i Pokémon selvatici.?





Divertirsi a esplorare il mondo catturando Pokémon ecompletando un Pokédex è da sempre un elemento cruciale dei titoli Pokémon,ma questo nuovissimo videogioco vuole offrire un'esperienza che supera quellaofferta dai titoli della serie fino a questo momento, rendendo onore allemeccaniche tipiche dei giochi del passato e introducendo allo stesso tempo nuovielementi RPG e d'azione. Leggende Pokémon: Arceus rappresenta unavera e propria rivoluzione per la saga e tutte le singole novità che presentaai giocatori lo rendono un’esperienza di gioco altamente innovativa. A partiredall’esplorazione, una parte fondamentale dell’avventura, che avverràall’interno di vaste aree aperte, dando una sensazione di massimalibertà di movimento all’interno di tutto il mondo di gioco, favorita anchedall’esclusiva possibilità di cavalcare i Pokémon solcando aria, terra ecielo. Così come la cattura dei mostriciattoli selvatici, che richiederàuna prima fase di osservazione utile per apprendere i comportamenti dellecreature, per poi avvicinarsi di soppiatto e lanciare infine le Poké Ball.A differenza di quello che accade negli altri videogame della serie,quest’ultimo passaggio darà direttamente il via alla lotta senza soluzione dicontinuità, una nuova meccanica di gioco che ha lo scopo di offrire agliAllenatori un'esperienza ancora più coinvolgente. L’intero sistema dicombattimento differisce radicalmente da quello tradizionale a cui sonoabituati i Pokéfan: normalmente, infatti, le lotte si svolgono un turnoalla volta e ciascun Pokémon ha a disposizione un'azione per turno.In Leggende Pokémon: Arceus, sono diversi fattori, tra cui adesempio le statistiche di ogni creatura, a determinare quante azioni potràeffettuare ciascun combattente e in quale ordine.

Sulla base di questielementi, potrebbero verificarsi casi in cui un Pokémon può avere adisposizione più turni di seguito e, al contempo, il giocatore potrà deciderecome sfruttare al meglio le azioni a sua disposizione, se scatenandosi in unaserie di attacchi senza esclusione di colpi o intervallandoli a delle curedegli alleati strategiche. Per avere la meglio, sarà necessario alternare tradue stili differenti: la tecnica rapida e la tecnica potente. Con la prima, i Pokémondiventano più veloci e attaccano due volte di seguito, sacrificando però un po’di potenza, con la seconda, invece, gli attacchi sono più potenti, ma sirischia di dover attendere più a lungo prima di poter agire nuovamente.

La storia di Leggende Pokémon: Arceus è ambientata nella Sinnohdel passato, regione teatro degli eventi raccontati nei recentissimi Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, il che darà agli appassionati la possibilità di tornare inluoghi familiari, ma presentati in una veste mai vista prima. Proprio perquesto, i fan si troveranno di fronte a situazioni totalmente nuove, a cui nonsono ancora abituati, in un mondo in cui i tanto familiari Pokémonvengono considerati creature sconosciute e spaventose. All'inizio della loroavventura, gli Allenatori potranno scegliere tra Rowlet, Cyndaquilo Oshawott, tre Pokémon arrivati insieme a un ProfessorePokémon che li ha incontrati nel corso dei suoi viaggi di ricerca insvariate regioni. In quanto membri del Team Galassia, i giocatorivisiteranno il Villaggio Giubilo, un insediamento animato che hafunzione di base operativa.



Dopo aver ricevuto un incarico o una richiesta,partiranno dal villaggio per esplorare una delle varie aree che costituisconola regione di Hisui: al termine di ciascuna spedizione di ricerca, chepotrebbe portarli a imbattersi in creature uniche come Pokémon alfa e Pokémonregali, torneranno alla base per prepararsi all'incarico successivo. Durante leescursioni di ricerca, avranno inoltre la possibilità di fermarsi ai campibase, che non solo costituiscono il punto di partenza delle spedizioni, ma sonoanche molto utili per riposarsi, rimettere in salute i Pokémon oppurefabbricare strumenti utilizzando il banco per il fai-da-te.

Per entrare fin da subito in questo nuovo mondo Pokémontutto da esplorare, gli appassionati avranno la possibilità di accaparrarsil’opera unica di LRNZ e una copia autografata del videogioco partecipandoall’asta in favore di Make-A-Wish Italia Onlus su eBay.it al linkseguente: https://bit.ly/35ccTSR. Leggende Pokémon: Arceus sarà disponibile a partire dal 28gennaio sulla famiglia di console Nintendo Switch ed è attualmentedisponibile per il preordine. I giocatori che preordineranno il gioco potrannoottenere un Completo Growlithe di Hisui accedendo alla funzione DonoSegreto e selezionando l'opzione Tramite Internet nel giocoentro il 9 maggio 2022.

