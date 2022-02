La glassa di aceto balsamico è un condimento prezioso e amabile che rende speciale qualsiasi piatto con la sua nota agrodolce e il suo aspetto invitante.

Dove usare la glassa di aceto

Mille sono le ricette che possono essere valorizzate e reinterpretate in modo fresco e gustoso con l’aggiunta di qualche goccia di glassa balsamica.

Saporita, vellutata, dal gusto corposo e deliziosamente armonico, la glassa gastronomica all’aceto balsamico è quanto di meglio si possa utilizzare per aggiungere una nota di ricercatezza ad ogni piatto, non solo da un punto di vista decorativo ma anche sul piano del gusto.

La glassa di aceto balsamico è un ingrediente di ultima generazione che permette di giocare con le ricette in modo goloso e nuovo, reinterpretando i classici della tradizione con un tocco attuale e contemporaneo.

Usare la glassa balsamica nei secondi

La glassa all’aceto balsamico è il condimento perfetto per esaltare insalare e verdure grigliate, formaggi, piatti di carne o pesce arrosto e bruschette fantasia.

Ideale su moltissime pietanze salate, può accompagnare praticamente tutte le portate, connotando ogni piatto in modo originale e saporito.

La glassa gastronomica all’aceto balsamico si usa in modo semplice e decisamente intuitivo. Va cosparsa sempre a crudo e la cosa più importante è saperla dosare in modo corretto evitando eccessi per non coprire ma esaltare i sapori dei piatti.

Nulla vieta di sperimentare accostamenti inediti ed è sempre possibile buttarsi in qualche prova che si è solo immaginata per scoprire nuovi abbinamenti e retrogusti speciali.

Dato il suo sapore deciso è sempre opportuno servire la glassa ai bordi del piatto, soprattutto su determinate pietanze di cui si vuole mantenere il più possibile il sapore originario.

Inquesto modo è possibile dosare personalmente il condimento sui singoli bocconi accordandolo al massimo con il proprio gusto personale e il piacere del palato.

Glassa balsamica anche sui dolci

Densa, gustosa, ricca di sapore, la glassa balsamica è la finitura perfetta su macedonie e dessert di molti tipi.

Il suo sentore acidulo e la nota dolce di fondo ne fanno un ottimo accompagnamento per i gelati e i semifreddi e la rendono un ingrediente formidabile in accostamento a crostate a base di ricotta o cheesecake.

Oggi che la cucina è uno dei trend del momento, ingredienti particolari ma al tempo stesso semplici, basati su materie prime di qualità e capaci di prestarsi in modo versatile alle più diverse esperienze creative, offrono un valido aiuto nella realizzazione di piatti unici.

Ciò che rende la glassa all’aceto balsamico tanto adatta anche sui dolci è il suo sentore floreale e fruttato, la sua consistenza vellutata e corposa che ne fa l’ingrediente perfetto non solo per armonizzare i sapori ma anche per decorare i piatti.

La cremosità della glassa balsamica permette ai più curiosi di sperimentarla come un vero e proprio colore con cui dare pennellate di gusto alle diverse portate.

L’ideale è sempre dosare con cura in modo saggio e attento per evitare di sovraccaricare il piatto di sapore e puntare su un’esaltazione delle diverse pietanze armoniosa e bilanciata.

