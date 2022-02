Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL raggiunge 10 milioni di download

Effettuate ora il log-in per riscattare 1000 Gemme!









Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) è felice di annunciare che Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ha superato i 10 milioni di download in tutto il mondo. L’acclamato gioco di carte collezionabili ha raggiunto questo incredibile traguardo a sole tre settimane dall’uscita ufficiale, avvenuta il 19 gennaio.

Per celebrare l’importante risultato, KONAMI ha lanciato la campagna in-game 10 Million Download. Effettuando il log-in a Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ora, i duellanti riceveranno un bonus di 1000 Gemme! La campagna sarà attiva fino al 31 marzo 2022.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è l’esperienza digitale definitiva dell’iconico Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). Collezionate più di 10.000 carte* ripercorrendo oltre due decadi di storia del Duello e costruite i vostri Deck personali. Prendete parte in prima persona o siate spettatori di entusiasmanti Duelli, magistralmente renderizzati in 4K**, con animazioni strabilianti e una colonna sonora mozzafiato. Vivete un’esperienza unica in single-player grazie alla Solo Mode, che vi farà scoprire le storie mai narrate che si celano dietro alle carte, o sfidate giocatori di tutto il mondo in dinamici Duelli online, tornei ed eventi.



Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è disponibile in tutto il mondo, distribuito in più di 80 Paesi e tradotto in 9 lingue, per la gioia di fan di tutte le età.

