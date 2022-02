Emma Marrone vince il Fantasanremo 2022 : la gioia su Instagram

Collegata durante la diretta Instagram di Fantasanremo, Emma è impazzita di gioia: “L'anno prossimo invece di papalina devono dire Emma Marrone! Mi sono trovata benissimo, mi hai dato una svolta a Sanremo”. Emma Marrone è stata l'artista che ha ottenuto più punti a Fantasanremo 2022. La cantante, in gara con il brano Ogni volta è così, ha conquistato il primo posto della classifica nel gioco che ha dominato questa edizione del Festival. Da parte sua, l'inseguimento della polizia nella notte tra giovedì 3 febbraio e venerdì 4 febbraio gli è valso 50 punti. Dopo questo, Highsnob e Hu hanno preso il secondo posto e Tananai il terzo.

Tananai, oggetto di critiche, era legato al Fantasanremo anche perché il pubblico lo considerava stonato durante le sue esibizioni teatrali. L'ha presa con molta ironia e dopo il Festival ha scherzato con i suoi fan sulla classifica che lo ha lasciato ultimo al termine del festival musicale. Va meglio con il Fantasanremo che, a sorpresa, gli regala il terzo posto.

