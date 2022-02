OlliOlli World Recensione PS4 Pro

OlliOlli World è un runner platform divertentissimo, leggero e dalla direzione artistica notevole



I ragazzi di Roll7 con OlliOlli World, terzo capitolo della serie, hanno davvero fatto centro. Sono riusciti a mixare lo skateboard con il genere platform creando qualcosa di unico. Dopo ore e ore di provato, eccomi pronto per dire la mia sul gioco.

OlliOlli World è ambientato su un'isola di nome. Il protagonista vuole partecipare alle selezioni per diventare ildello skate. Gli Dei hanno creato l'isola, paradiso degli skater, in cinque parti con delle sfide specifiche da affrontare e superare. Durante l'avventura il protagonista indiscusso sarà lo skateboard, anche se il giocatore incontrerà e parlerà con molti personaggi inclusi gli Dei. Il vincitore avrà il potere d'intermediare tra uomini e dei, quindi non è solo un premio materiale.

Una volta avviato OlliOlli World, il giocatore dovrà creare il proprio skater. Nelle prime fasi vincere o arrivare in fondo alle gare sarà abbastanza facile. Tuttavia, per vincere e proseguire nei livelli il giocatore dovrà affinare le proprie abilità. Alla fine di una gara, molto spesso, il giocatore vedrà su schermo che la maggior parte degli obiettivi non è stato completato. Tutto questo è normale che accada specialmente nelle prime fasi del gioco; presi dalla foga ci si dimentica di qualche segreto ecc. Ci sono varie modalità di gioco come ad esempio finire gare in cui bisogna arrivare semplicemente primi, gare a punti, altre in cui bisognerà fare più punti possibili entro un limite di tempo, sfide ecc.

Ogni parte dell'isola (bioma) ha le sue sfide specifiche. Quello che alla fine farà arrivare in fondo alle gare è imparare a padroneggiare lo skateboard facendo trick avanzati, grind sui vari supporti lungo il tracciato superando burroni, saltando rampe, correndo sulle pareti, combinando evoluzioni spettacolari ecc. Tutto questo si traduce in una crescita del punteggio che sbloccherà moltissime ricompense estetiche da usare nell'editor per arricchire il proprio personaggio. Per fortuna in aiuto del giocatore c'è un sistema di controllo che è abbastanza facile da padroneggiare. Ad esempio premendo un tasto si potrà cambiare strada, con un altro si accelera, con le leve del controller si eseguono le acrobazie ecc. OlliOlli World non è un titolo che strizza l'occhio ai professionisti dello skateboard, ma quello dei gamers spensierati che amano divertirsi e ridere quando uno di loro cade o si schianta su un ostacolo.

Il multiplayer asincrono funziona bene. Completando un'area di Radlandia sbloccherà Gnarvana. Qui il giocatore potrà misurarsi nelle sfide giornaliere divise in stagioni e abilità e nel generatore casuale di livelli. Quest'ultimo, una volta settato a piacere, crea un codice di livello univoco che, condiviso con gli amici e avversari, permetterà sfide divertentissime offrendo di fatto una esperienza cross-platform molto completa. Per finire OlliOlli World correndo bastano poche ore. Tuttavia, ha poco senso parlare di longevità perché dipenderà molto da giocatore a giocatore. Infatti, se si vuole completare a dovere finendo tutte le sfide secondarie, livelli nascosti, il generatore di livelli in multiplayer, sfide giornaliere, ecc di ore ce ne vorranno decine.

OlliOlli World è bellissimo; su PS4 Pro gira alla perfezione senza mai un rallentamento. Lo stile grafico è sublime con una cura dei dettagli straordinaria. Gli fps stabili permettono di gareggiare, saltare e fare acrobazie in tutta fluidità. Stessa cosa per quanto riguarda il comparto audio, con un sound design eccezionale ricco di brani e arrangiamenti di più generi che accompagnano il giocatore piacevolmente in ogni gara.

al momento è il miglior runner platform disponibile in commercio. Gli sviluppatori sono riusciti ad amalgamare il genere platform con lo stile skate creando un'esperienzae innovativa. Come se non bastasse hanno anche creato un comparto artistico di ottimo livello che fa di OlliOlli World unquasi perfetto. Tuttavia, qualche piccola sbavatura nel sistema di trick e nelle imprecisioni delle animazioni dei personaggi non gli permettono di prendere il massimo voto. Che siate o meno amanti dello, il consiglio è comunque di provare. Non ve ne pentirete.

