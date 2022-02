Televoto GF VIP : Delia Manila Katia e Davide, il primo finalista?

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip Delia Duran ha battuto al Televoto Soleil Sorge e si è dichiarata prima candidata alla finale. In Televoto con lei, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Chi sarà il primo finalista della sesta edizione del reality di Alfonso Signorini?

La puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 31 gennaio, ha dichiarato il primo candidato alla finale. La vincitrice è stata Delia Durán, che è stata la prima ad accedere a un Televoto per scegliere la finalista. Durante la notte, quindi, non c'è stata eliminazione. In nomination con lei, a contendersi il primo posto come finalista, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Nella puntata, spazio al triangolo tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Inoltre, Gianmaria Antinolfi ha annunciato la sua decisione di lasciare il GF Vip. Biagio D'Anelli ha sorpreso Miriana Trevisan.

Il risultato del Televoto, che ha reso Delia la prima candidata alla finale del Grande Fratello Vip, ha scosso gli equilibri. A commentare la scelta del pubblico sono state Katia, Sophie e Nathaly: "Tante donne hanno deciso di stare dalla parte di Delia. […] È buona, un pezzo di pane. Si è dovuta difendere dal vivo".

Secondo i sondaggi del Grande Fratello Forum, Delia è ancora la favorita con il 45%, seguita da Davide Silvestri con il 40,18%. In ultima posizione Manila Nazzaro, con 10%, e Katia Ricciarelli, che non arriva nemmeno al 5%. È una questione di percentuali parziali, nessuna certezza. Per conoscere il nome del primo finalista bisognerà attendere la puntata di lunedì 7 febbraio!

Altre News per: televotodeliamanilakatiadavideprimofinalista