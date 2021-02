GF Vip : Chi è il terzo finalista tra Tommaso, Rosalinda e Andrea

Come al solito, l'episodio di questa sera del GF Vip includerà il confronto di Teresa, dopo l'eliminazione di venerdì scorso e il tempestoso contraccolpo, con gli ex coinquilini. Tutto questo avverrà in studio questa sera, lunedì 15 febbraio, in prima serata su Canale 5, durante il nuovo incontro con il Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini.

Tra le mura di casa Cinecittà sapremo se l'amore tra Andrea Zenga e Rosalinda è finalmente nato dopo la sua dichiarazione presa in diretta e che ha fatto uscire dai social il suo fidanzato Giuliano Condorelli. La finale si avvicina e solo uno di Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Rosalinda ce la farà.

Il televoto incoronerà il terzo finalista di questa edizione che affiancherà Dayane e Pierpaolo. Ci sarà il dibattito tra Stefania Orlando e Tommaso, ma soprattutto scopriremo chi è il terzo finalista del Grande Fratello Vip 5. A proclamarlo, come sempre, il televoto ci porterà proprio alla fine del più lungo e più partecipato. edizione mai.

