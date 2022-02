Red Dead Online: Novità, Bonus e Sconti di febbraio

Bonus mensili per i commercianti

Con l'aumento della domanda di pellicce durante i mesi invernali, i trapper e i commercianti di ogni tipo (macellai e Gus Macmillan inclusi) pagheranno un bonus extra del 50% di RDO$ per tutte le pelli loro consegnate durante tutto il mese. Anche le pelli consegnate come materiali a Cripps avranno un valore maggiore, mentre tutte le vendite dei commercianti completate durante il mese di febbraio pagheranno il doppio degli RDO$.

I commercianti esperti che si uniscono per proteggere un carico di merci dagli aggressori nell'evento Rotta del Commercio Free Roam riceveranno doppie recompense e Role XP per i loro sforzi. Tutti i commercianti che giocheranno a Red Dead Online questo mese riceveranno anche 10 Esche per predatori, mentre i naturalisti riceveranno 10 Tonici di fusione.

2X RDO$ sulle Missioni Free Roam

Tieni d'occhio gli sconosciuti e i volti familiari che offrono missioni Free Roam mentre sei in giro per il mondo, inclusi Jake e Sadie Adler, Bonnie MacFarlane, Josiah Trelawny, Sean Macguire e molti altri. Anche queste avventure pagano 2X RDO$, indipendentemente dalla tua nobiltà o notorietà.

2X RDO$ e XP su Plunder

Ruba i rifornimenti da una location centrale e riportali in sicurezza alla tua base in Plunder, la modalità Showdown di questo mese. Tieni d'occhio i ladri della squadra avversaria o ruba dalle loro scorte. Vince la squadra che si trova in cima al maggior numero di bottini. Giocare a Saccheggio si tradurrà in 2X RDO$ e XP per il mese successivo.



2X RDO$ e XP su Call to Arms

Impugna le tue armi, posiziona i tuoi alleati in posizioni strategiche intorno al perimetro, e chiudi i boccaporti contro ondate di attacchi spietati. Questo mese la modalità Call to Arms, molto amata dai fan, paga 2X RDO$ e XP.

Cappotto Morning Tail gratuito

Lo sceriffo di Tumbleweed Sam Freeman ha bisogno di aiuto per rintracciare una donna rapita. Completando la missioneUna terra di opportunità "Amore e onore" in qualsiasi momento di questo mese guadagnerai un cappotto rosso Morning Tail.

Ripeti tutte le missioni diUna terra di opportunità tramite il menu Pausa, selezionando Progresso e poi Missioni storia.

Calendario delleFeatured Series in primo piano

Ecco una panoramica di tutti i bonus Featured Series in primo piano di questo mese in Red Dead Online. Puoi accedere alleFeatured Series in primo piano in qualsiasi momento direttamente dal menu principale di Red Dead Online. Tutte le ricompense e le offerte saranno consegnate entro 72 ore dal completamento.

1-7 febbraio: Serie Eliminazione Hardcore

- Crea un outfit personalizzato per ricevere un'offerta con il 50% di sconto su qualsiasi Camp Dog.

- Visita la Pentola dello stufato del tuo campo per vedere la ricetta dello stufato speciale di Cripps e preparala in qualsiasi momento di questa settimana per ricevere un outfit gratuito di The Hobo Life 1 da far indossare a Cripps.

8-14 febbraio: Serie New Hanover

- Crea un oggetto mentre sei al tuo falò per ricevere la Bandiera rosa del campo.

- Rintraccia, trova e caccia qualsiasi Animale Leggendario per ricevere una versione rossa del Cappello Cornhill.

- Proteggi la città di Valentine dagli attaccanti in Call to Arms questa settimana e raggiungi l'Onda 3 per ricevere un Poncho Chuparosa rosso.

- Gioca in qualsiasi momento di questa settimana per ricevere 5 Brandy pregiati e 10 Barrette di cioccolato con cui viziare la tua amata - o goditeli tutti da solo... nessun giudizio qui!

- Vinci qualsiasi serie in primo piano per ricevere un'offerta di 5 lingotti d'oro dalla tavola del macellaio.

15-21 febbraio: Sport dei Re e Serie Last Stand

- I proprietari di un Grande Campo riceveranno un'Offerta per il 50% di sconto su una Tenda da Campo.

- Completa una Missione di Vendita del Commerciante e riempi completamente il tuo Materiale del Commerciante per ricevere altri 2.000 XP del Commerciante.

22-28 febbraio: Serie Tumbleweed

- Gioca la serie in primo piano di questa settimana per ricevere un'offerta del 30% di sconto su un Falò Deluxe.

- Realizza qualsiasi oggetto nel negozio di Gus per ricevere un paio di guanti rossi di Mountfleet.

Sconti

Non possiamo essere tutti combattenti tutto il tempo. Questo San Valentino è dedicato agli innamorati, e i venditori locali entrano nello spirito del mese offrendo il 50% di

sconto su tutti i corsetti, cappelli a cilindro, cravatte, abiti e tutti i servizi di barbiere per coloro che cercano di agghindarsi per una notte in città.

I naturalisti possono visitare Harriet Davenport e acquistare il Kit di campioni per 5 lingotti d'oro e i Feromoni leggendari per il 70% di sconto, mentre il leggendario trapper Gus Macmillan offre il suo Ram Horn Trinket al 40% di sconto. Coloro che si sono appena fatti le ossa come naturalisti in erba possono ottenere il Fucile Varmint al 75% di sconto presso tutti gli armaioli o tramite il catalogo, mentre il Fucile Carcano è scontato del 40%. Gli imprenditori alla moda possono ottenere il 40% di sconto sugli abiti di ruolo del commerciante questo mese. Tutte le scuderie, nel frattempo, offrono il 40% di sconto sulle razze di cavalli Missouri Fox Trotter.

La voglia di vagabondare è un sentimento familiare alla frontiera, ecco perché questo mese si rinuncia a tutte le spese di mantenimento del campo, di allestimento e di trasferimento. Viaggia, vedi il mondo, non aver paura di piantare la tua tenda in luoghi diversi.

I sarti offrono anche sconti su alcuni capi d'abbigliamento e accessori questo mese - vedi la lista completa qui sotto:

- 50% di sconto sugli occhiali in ottone

- 60% di sconto sul cappello Flixton

- 40% di sconto sul cappotto Glenwood

- 40% di sconto su tutti gli stivali

Vantaggi di Prime Gaming

I giocatori di Red Dead Online che collegano il loro account Rockstar Games Social Club a Prime Gaming fino al 28 febbraio riceveranno una ricompensa, un paio di pantaloni gratis e un'offerta per il 30% di sconto su un cavallo arabo.

Altre News per: deadonlinenovitàbonusscontifebbraio