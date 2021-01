Red Dead Online: settimana dei Cacciatori di taglie, Bonus e Sconti speciali

Questa settimana, Red Dead Online rende omaggio ai mercenari che decidono di aiutare gli uomini di legge ad acciuffare i fuggitivi più famosi della frontiera, vivi o morti. Questa settimana riceverai PE del Ruolo doppi su tutte le Taglie leggendarie e RDO$ doppi su tutte le Taglie leggendarie per i possessori della Licenza da Cacciatore di taglie II, nello specifico il carismatico Gene “Beau” Finley, la spietata assassina Carmela “La Muñeca” Montez e il capo della setta Virgil “Il Pastore” Edwards. In più, 50% di RDO$ extra sulle 10 Taglie leggendarie originali.

Assicura alla giustizia questi fuorilegge e criminali come preferisci! Chi giocherà a Red Dead Online questa settimana riceverà una ricompensa per 1.000 PE per Cacciatore di taglie e 100 munizioni Express per armi a ripetizione.

SCONTI

Prima di dare la caccia a un nemico sdentato, ti conviene attrezzarti... Avrai a disposizione una serie di sconti e offerte micidiali per Cacciatori di taglie fino al 18 gennaio, tra cui 5 Lingotti d’Oro di sconto su entrambe le Licenze da Cacciatore di taglie, il -50% su abiti ed emote per Cacciatore di taglie e molto altro.

Trovi la lista completa qui sotto.

5 Lingotti d’Oro di sconto sulla Licenza da Cacciatore di taglie

5 Lingotti d’Oro di sconto sulla Licenza da Cacciatore di taglie II

50% di sconto su abiti ed emote per Cacciatori di taglie

30% di sconto sulle varianti per armi per Cacciatori di taglie

30% di sconto sulle verniciature per il Carro da Cacciatore di taglie

30% di sconto sugli accessori per Cacciatori di taglie

30% di sconto su selle, cinturoni e fondine mancine per Cacciatori di taglie

30% di sconto su Revolver Schofield, Fucile Bolt-action e armi a ripetizione

