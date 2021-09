eSports WRC presentato da TOYOTA GAZOO Racing: Nexl vince il Campionato di Atene 2021

Dopo la grande finale del WRC 2021 eSports presentato da TOYOTA Gazoo l'8 settembre in diretta dal Velodromo Olimpico di Atene, NACON e KT Racing Studio sono lieti di comunicare la vittoria di Lohan 'Nexl' Blanc.

Il campionato, tenutosi a fianco dell'EKO Acropolis Rally, con 8 tappe di qualificazione e 4 tappe finali su WRC 10, il gioco ufficiale del FIA World Rally Championship, ha visto otto giocatori internazionali gareggiare durante tutta la giornata per raggiungere la final four e la possibilità di vincere il titolo di WRC 2021 eSports World Champion, così come una vettura stradale Yaris GR donata da TOYOTA Gazoo Racing, lo sponsor principale della stagione.

Un nono giocatore si è qualificato in una finale speciale per i giocatori greci e ciprioti, in collaborazione con Kotsovolos e Cosmote. È così che Zeniou_04 si è unito alla competizione insieme agli otto migliori piloti di WRC 10.

Dopo un'intensa giornata di selezioni, i quattro piloti Lohan 'Nexl' Blanc, Sami-Joe, Izamuzing e Noel si sono qualificati per competere nella finale, che si è svolta su quattro tappe del nuovo WRC 10: Elva Reverse (Rally Estonia), Acropolis 1987 (Rally degli Dei), Querol Reverse (Rally Spagna) e Kostanjevac Reverse (Rally Croazia).

E alla fine Nexl ha vinto la competizione in 28:03 minuti distribuiti su 4 tappe! Con solo 13 secondi di differenza con Sami-Joe, è riuscito a prendere il comando durante un finale particolarmente movimentato.

A 24 anni, Nexl è un habitué delle corse sim e dei podi, visto che ha vinto le edizioni 2017 e 2019 del campionato! Una grande vittoria e una grande rivincita per il giocatore di LDLC OC Race Clutch, visto che è arrivato secondo nella finale del 2020 a Ypres, in Belgio, nel luglio 2021 dietro a Sami-Joe che lo ha spazzato via con una vittoria di circa 10 secondi.

"Sono molto felice di aver vinto questa competizione, non posso crederci. Ho fatto qualche errore durante le prove speciali, è un nuovo circuito, una nuova gara, tutti abbiamo fatto qualche errore" dice Nexl con il trofeo in mano. "Ecco perché continuo la competizione, sono molto orgoglioso di essere riuscito a vincere la gara per la terza volta e di essermi potuto misurare con piloti così bravi" aggiunge.

Ora il vincitore 2021 dell'eSports WRC, si aggiudica una Yaris GR offerta da TOYOTA Gazoo Racing, sponsor principale della stagione. Al secondo posto, Sami-Joe Abi Nakhle vince un simulatore donato dai partner WRC eSports Fanatec, Playseat e BenQ/Mobiuz, mentre un orologio TW Steel è stato donato a Dylan Noel per il suo terzo posto.





