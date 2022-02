BATTLEFIELD - VIAGGIO VERSO LA STAGIONE 1

Avete atteso pazientemente di sapere cosa stiamo facendo per risolvere i problemi di Battlefield 2042 di cui ci avete parlato e cosa potete aspettarvi da noi nei mesi a venire. Oggi siamo qui per riaffermare l'impegno del nostro team a portare il gioco agli standard più elevati che tutti vogliamo per la serie.

Vi abbiamo ascoltato. Abbiamo a cuore il futuro di Battlefield 2042 e stiamo lavorando per prendere iniziative su diversi fronti al fine di occuparci del feedback e implementare nel nostro titolo ampie correzioni e funzionalità importanti per voi, e per far sì che il gioco di squadra possa brillare come si deve.

Per assicurarci che la prossima serie di aggiornamenti sia incentrata sulla realizzazione di questi miglioramenti, abbiamo dovuto prendere alcune decisioni importanti. Quella più rilevante è stata spostare la data di apertura della prima stagione all'inizio dell'estate. Ciò ci dà il tempo di concentrarci sul miglioramento dell'esperienza di gioco offerta da Battlefield 2042 e di finalizzare lo sviluppo dei contenuti stagionali per garantire che siano all'altezza dei nostri standard qualitativi.

PROSSIMI AGGIORNAMENTI

Ecco una panoramica delle funzionalità che introdurremo nel gioco il prima possibile:

TABELLA PUNTI - Nel prossimo aggiornamento aggiungeremo una tabella punti aggiornata, più ulteriori modifiche su cui abbiamo lavorato fin dalle festività. Si tratterà del primo passo di un'evoluzione progressiva di ciò che vi abbiamo mostrato di recente. Abbiamo ascoltato i vostri suggerimenti a proposito di suddividere la tabella in due sezioni per separare il proprio team da quello nemico, e stiamo lavorando per incorporarli nel gioco. In un aggiornamento futuro, la tabella terrà traccia anche del punteggio U/M.

- L'arrivo della comunicazione vocale (VoIP) rappresenta soltanto un primo passo delle novità che stiamo sviluppando per migliorare il gioco di squadra e le comunicazioni. PROFILO GIOCATORE - Offrirà una panoramica migliore della propria carriera sul campo di battaglia e di quanti progressi saranno necessari per sbloccare gli oggetti successivi.

Per quanto riguarda il gioco di squadra, incorporeremo dinamiche di squadra più fluide e intelligibili, un sistema di segnalazione rifinito e un sistema di premi migliorato per le squadre che si concentrano sugli obiettivi della partita. Anche le dinamiche relative alle armi continueranno a essere migliorate in base al feedback.

Battlefield™ Portal rimane una parte integrante del gioco, e continueremo ad espanderne strumenti e modalità, nonché a rifinire l'acquisizione di esperienza da parte dei giocatori. Infine, abbiamo al lavoro anche un team dedito all'analisi degli Specialisti e agli interventi su di essi. Non siamo ancora pronti per parlare di come interverremo, ma vi informeremo non appena lo saremo.

UN NUOVO CICLO DI FEEDBACK

Ci impegniamo a elevare la qualità del gioco, sia attraverso gli aggiornamenti sia dal punto di vista della rapidità con cui reagiremo ai problemi critici dell'ambiente di gioco. Chiariremo anche la direzione che stiamo prendendo e i motivi alla base delle nostre decisioni volte a migliorare il gioco. Aspettatevi quindi più informazioni insieme all'espansione dei cicli di feedback attuali, in cui coinvolgeremo più direttamente voi, la nostra community di giocatori.

Il nostro team ha identificato diversi aspetti che vogliamo migliorare. Ecco come integreremo il vostro feedback d'ora in avanti:

Vi presenteremo gli aspetti di interesse principali, insieme alle nostre idee attuali in merito, spiegandovi dove abbiamo intenzione di apportare modifiche. Dopodiché, ci prenderemo un po' di tempo per raccogliere e ascoltare i vostri commenti sia su questi aspetti che sulle nostre proposte. In seguito, torneremo a parlarvi dell'argomento dopo aver preso in considerazione il vostro feedback, che avrà guidato le azioni intraprese per migliorare il gioco.

Queste conversazioni saranno centralizzate, accessibili qui sul sito web di Battlefield e sintetizzate sui nostri canali.

Più avanti nel corso di questo mese, inaugureremo questo sistema parlando di una delle nostre principali aree di interesse: la struttura delle mappe. Vogliamo spiegarvi come abbiamo intenzione di migliorare le mappe e l'esperienza di gioco, intervenendo in base al feedback sulle aree più scoperte e sulla mancanza di copertura in alcune zone cruciali.

Ci aspettiamo che argomenti importanti come la struttura delle mappe saranno ampiamente condivisi, mentre questioni più di nicchia (come la logica di Battlefield™ Portal) potrebbero essere oggetto di conversazioni su scala minore. La cosa importante è che tutte queste conversazioni saranno pubbliche e che tutti sono invitati a parteciparvi.

Alcuni di questi cicli di feedback riguarderanno argomenti più estesi, altri richiederanno più tempo della norma per essere completati e implementati nel gioco. Questa non è un'indicazione di come potremmo assegnare una certa priorità ai problemi del nostro titolo, solo una riflessione sulla natura dello sviluppo. Le modifiche alle mappe e alle dinamiche di gioco richiederanno tempo.

Il nostro impegno è di spiegare le nostre motivazioni dietro alle decisioni future e di farvi capire cosa ne pensiamo del vostro feedback. Vogliamo che possiate inquadrare i nostri obiettivi nel complesso, e siamo pronti a incorporare ancora di più quello che stiamo ascoltando per assicurarci che il nostro lavoro sia significativo per voi.

Inaugureremo questa procedura prima dell'arrivo del prossimo aggiornamento. Quando apriremo queste discussioni ne parleremo qui, sul nostro sito web. Se già seguite Battlefield sui social media, non potrete perdervelo.

VERSO LA PRIMA STAGIONE

L'apertura della Stagione 1, in programma per l'inizio dell'estate, inaugurerà un anno in cui vi offriremo quattro stagioni, quattro nuovi Specialisti, località inedite e contenuti completamente nuovi. Sappiamo che la data è più avanti di quanto vorrebbero molti di voi che hanno acquistato il Pass Anno 1 incluso nella Gold Edition e nella Ultimate Edition. Come ringraziamento per la pazienza e il sostegno, questi giocatori riceveranno un bundle esclusivo contenente una skin Specialista, skin per armi e veicoli, un'arma da corpo a corpo e una scheda giocatore. Tutti questi elementi verranno forniti con un aggiornamento.

Continueremo a tenervi informati sugli aggiornamenti futuri tramite l'account Twitter @BattlefieldComm. Sui forum di Battlefield è possibile inoltre seguire il nostro monitoraggio dei problemi noti e le modifiche al gioco che siamo in grado di apportare in tempo reale.

Abbiamo tutte le intenzioni di assicurarci che Battlefield 2042 sia all'altezza delle nostre ambizioni e delle vostre aspettative. È un obiettivo che siamo decisi a centrare.

Ryan McArthur (produttore senior), a nome del team di Battlefield

