Fiorello a Sanremo e No Vax: Il braccio va da solo...è il microchip!

"Ferma il braccio... è il vaccino.. il microchip.. sono i poteri forti.."



FIORELLO CHE SFOTTE IN DIRETTA NAZIONALE I NOVAX DIO TI AMO #Sanremo2022 pic.twitter.com/egv4xocB6O — Hello, Ana loves ??? (@kyunginess) February 1, 2022

Un monologo pieno di ironia sui due anni della pandemia, quello di: entra all'Ariston, sembra 007 armato di pistola termoscanner, sale sul palco e saluta il pubblico: "Quanto mi sei mancato". , sono qui per la terza volta: sono la tua terza dose, il rinforzo dell'intrattenimento”, dice lo showman che, tra una gag e l'altra, ha lanciato un jab nei confronti dei. Improvvisamente ha fatto finta che il braccio si stesse muovendo da solo: "È il vaccino! È il microchop, non sono io, è il grafene, sono i poteri forti", ha detto, citando le teorie no vax più gonfiate.

