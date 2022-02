Geox Stivaletti Uomo U Hallson -50% Sconto e Offerta

, Marrone (Biscuit), 44 EU. Acquista gli. Traspiranti e impermeabili, gli stivali alti dasi adattano ad ogni condizione meteo garantendo un piede asciutto.è lo stivalettoideale per completare con stile e comfort tanto i look casual di ogni giorno, quanto gli outfit tempo libero. Superleggero e dal design ibrido, ha la tomaia in nubuck.

I sistemi brevettati Geox assicurano traspirabilità della suola e benessere del piede. - Calzatura che offre un'ammortizzazione ottimale e protegge da urti e sollecitazioni. - Calzatura leggera per una maggiore libertà di movimento. - Calzata facile da regolare grazie alla chiusura con lacci. - Sottopiede estraibile

Materiale esterno: Pelle

Fodera: Tela

Materiale suola: Gomma

Chiusura: Stringata

Tipo di tacco: Senza tacco

Larghezza scarpa: Normal

Geox U Hallson, Stivaletti Uomo, Marrone (Biscuit), 44 EU https://t.co/QC9Hji0De1 via @amazon — Zazoom Social News (@zazoomblog) February 2, 2022

Altre News per: geoxstivalettiuomohallsonscontoofferta