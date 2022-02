LG ULTRAGEAR 27GP950: PER UN’ESPERIENZA DI GIOCO IMMERSIVA

LG ULTRAGEAR 27GP950: REALISMO, CONTROLLO E COMFORT PER UN’ESPERIENZA DI GIOCO TOTALMENTE IMMERSIVA

Il nuovo monitor LG UltraGear™ 27GP950 è la soluzione ideale per giocatori che puntano al gaming 4k ad alto refresh rate

Torna disponibile su LG Online Shopil monitor UltraGear 27GP950 diLG Electronics, il nuovissimo monitor della serie UltraGear™ che combinaprestazioni straordinarie e un design accattivamente che lo rende l’alleato perfetto per gli amanti del gaming.

Quando si tratta di scegliere un monitor infatti, tutti i giocatori, professionali o occasionali, hanno esigenze simili: cercano prestazioni, divertimento, comfort e, sopratutto, immersività.

LGUltraGear 27GP950 garantisce il massimo del realismo di gioco grazie alla risoluzioneUltra HD 4K con profondità di colore a 10 bit e al pannello Nano IPS con 1.07 miliardi di colori, che offre immagini vivide e precise che fanno prendere vita a qualunque gioco. Il pannello IPS è inoltre dotato di un tempo di risposta di1 millisecondo (ms) e, grazie all’interfaccia HDMI 2.1, offre un’incredibile frequenza di aggiornamento di160Hz (in overclock), che lo rende perfetto per essere utilizzato anche con le schede grafiche di ultima generazione e per essere utilizzato sia da PC che da console.

LGUltraGear 27GP950 conferma anche alcune caratteristiche apprezzatissime già sul modello che lo ha preceduto che garantiscono il pieno controllo del gioco. Tra queste figurano il supporto alVariable Refresh Rate (VRR), la certificazione NVIDIA G-SYNC Compatible,che offre una migliore qualità delle immagini con movimenti privi di tearing e stuttering per esperienze di gioco incredibilmente fluide e realistiche, e la certificazioneVESA DisplayHDR™ 600 che garantisce un livello elevato di qualità e precisione del colore, contrasto dinamico, elevata luminosità e un’ampia gamma cromatica.

Si riconfermano sul nuovo modello anche alcune caratteristiche volte a garantire un’esperienza di gioco totalmente coinvolgente, come per esempio lo Sphere Lighting 2.0, che sincronizza le luci LED sul retro del monitor con il suono e l’immagine di gioco, e ildisplay privo di cornici sui 4 lati, per conferisce all’ambiente di gioco un’atmosfera immersiva.

Infine per offrire il massimo del comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe,LG UltraGear 27GP950 offre un design ergonomico con uno supporto regolabile in altezza, inclinazione e orientamento per potersi adattare al meglio alla posizione preferita dal suo utilizzatore.

La serie UltraGear si arricchisce di un prezioso elemento che rende le sessioni di gioco delle esperienze indimenticabili in grado di stupire anche i giocatori più esperti.

Il nuovo monitor

UltraGear™ è disponibile su

LG Online Shop

e nei migliori negozi di elettronica di consumo al prezzo consigliato al pubblico di 999 euro.

