Danny Trejo sarà un personaggio di OlliOlli World!

Roll7 ePrivate Division hanno oggi rivelato che il famoso attoreDanny Trejo farà un'apparizione in OlliOlli World, gioco di skateboard action-platform in uscita l'8 febbraio.

Conosciuto per i suoi ruoli da duro sullo schermo e per il suo fascino innegabile, Danny si ambienterà perfettamente nel meraviglioso, unico e bizzarro cast diOlliOlli World.





I giocatori incontreranno personaggi incredibili, pittoreschi e memorabili... ma nessuno iconico come il leggendario Danny Trejo, che sarà al timone di una delle missioni secondarie imperdibili diOlliOlli World.

Riuscirai a trovarlo a Radlandia? Se avrai successo, e riuscirai a portare a termine la missione secondaria speciale di Danny, sbloccherai un oggetto decorativo speciale da sfoggiare sul tuo personaggio diOlliOlli World.





OlliOlli World uscirà l'8 febbraio e sarà disponibile in versione digitale per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Le descrizioni dettagliate di entrambe le edizioni e dei bonus preordine previsti sono disponibiliqui.





