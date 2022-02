Casinò online e attacchi informatici, ecco come il gambling ha reagito

Il 2021 è senza alcun dubbio stato un anno importante sotto molteplici e svariati punti di vista. Sicuramente se si parla della pandemia da Covid-19, che ha cambiato la vita e la quotidianità di tutti, si è visto un piccolo ma significante ritorno alla normalità. Ma i settori che hanno vissuto e dovuto fare i conti con dei cambiamenti, anche pesanti, sono stati sicuramente tanti. Tra questi c’è il gioco d’azzardo, uno dei comparti più variegati e dalle molteplici sfaccettature. Un gioco d’azzardo che ha visto il dominare dell’online, che ha, in un certo senso, sostituito le sale gioco, molto spesso colpiti da chiusure, limitazioni e restrizioni.

Ma c’è un altro aspetto che merita un’analisi molto più approfondita è quello degli attacchi informatici, che, negli ultimi 12 mesi, sono schizzati verso l’altro e aumentati. I dati parlando di una crescita addirittura del 40%. Un qualcosa con cui si sono trovati a combattere anche i casinò online, che, come detto, l’hanno davvero fatta da padrone negli ultimi mesi. Ma qual è stata la strategia adottata? Inevitabilmente e ovviamente si è puntato maggiormente sulla sicurezza, cercando di rafforzare i controlli per evitare furti di dati personali e finanziari. Dunque la garanzia della privacy è stata una delle grandi battaglie del 2021 quando si parla di gaming online. E non sarebbe potuto essere altrimenti, vista la delicatezza della tematica in questione.

Un discorso a parte però meritano senza alcun dubbio i migliori casinò online non AAMS, che hanno tra l'altro avuto anche un discreto successo. Un successo, che visti i rischi e i pericoli, hanno portato ad aumentare i controlli e migliorare sempre di più tutti quei software utili e necessari per crittografare i dati dei giocatori, ma soprattutto per bloccare gli accessi non consentiti al proprio portale. Insomma, com’è normale e ovvio che sia, l’obiettivo principale è stato quello di offrire sicurezza massima per i giocatori. Un qualcosa che ha avuto come principale conseguenza quello di far muovere e mettere in azione molte agenzie ed enti di controllo che riguardano la sicurezza informatica.

Insomma, il lavoro per colpire e sconfiggere la pirateria informatica ha vissuto momenti molto importanti e cruciali nel 2021, con l’industria del gioco d’azzardo che è stata in prima linea per dare il colpo di grazia agli hacker. A fare comunque chiarezza e il punto della situazione è stato il rapporto presentato al SSSE (Security Summer Streaming Edition). Un’analisi approfondita e un’indagine che ha concentrato gran parte della sua attenzione sugli oltre 1.050 gravi attacchi che sono avvenuti, seppur in alcuni casi in modo non grave, in molti settori importanti, come, per esempio, quello delle attività bancarie. Va comunque detto e specificato che oltre il 24% di tentativi è stato comunque bloccato. Un aumento considerevole rispetto al 2020, considerando lo stesso periodo. I numeri però continuano a preoccupare. Non a caso si parla di circa 170 attacchi ogni mese, mentre nel 2020 erano soltanto, si fa ovviamente per dire, 156. Il numero però probabilmente non è quello reale, ma soltanto reale e questo perché l’analisi e quindi il campione riguarda soltanto gli attacchi di pubblico dominio e non i totali. Però non si può non concludere dicendo che l’emergenza e davvero un qualcosa di globale. Dunque, se si ama il gioco d’azzardo, è meglio giocare in assoluta sicurezza, scegliendo portali che abbiano un regolare licenza

