Gran Turismo 7: Polyphony Digital si scusa

Cara Community di Gran Turismo,

vi ringrazio per il vostro continuo supporto e i vostri commenti su Gran Turismo 7, le vostre voci non sono rimaste inascoltate. Vorrei scusarmi per la frustrazione e la confusione causate la scorsa settimana dagli aggiornamenti delle patch che hanno causato non solo un’interruzione del server, ma anche modifiche all’economia di gioco, apportate senza una chiara spiegazione alla nostra community.

Sappiamo che questa non è l’esperienza di Gran Turismo che vi aspettavate e faremo un gesto di buona volontà sotto forma di un pacchetto di crediti non pagati di 1 milione di Cr. disponibile per i giocatori che potrebbero essere stati colpiti . Lo vedrete a breve nei vostri account. Assicuratevi di accedere al gioco prima del 25 aprile per richiedere i crediti.

L’aggiornamento della patch distribuita in precedenza aveva lo scopo di rettificare un problema di pagamenti incoerenti delle ricompense all’interno di una parte degli eventi del Circuito mondiale. Ma, per ristabilire l’equilibrio previsto e fornire ricompense più accurate in base al tempo investito e al completamento, è stato necessario ricalcolare il sistema di ricompense nel suo complesso.

Per migliorare l’esperienza dei giocatori, all’inizio di aprile distribuiremo una patch considerevole. Il numero di eventi sarà aumentato, e ristabiliremo il sistema di ricompense con un maggiore equilibrio in tutto il gioco per il beneficio di tutti i giocatori.

Aggiornamenti che entreranno in vigore all’inizio di aprile:

Aumento delle ricompense negli eventi della seconda metà dei Circuiti mondiali di circa il 100% in media.

Aggiunta di ricompense elevate per il superamento del Circuito Esperienza in tutti i risultati Oro/Tutti i risultati Bronzo.

Aumento delle ricompense nelle Gare online.

Inclusione di un totale di otto nuovi eventi Gara di resistenza di un’ora nelle Missioni. Anche questi avranno impostazioni di ricompensa più alte.

Aumentare il limite massimo di crediti non pagati nei portafogli dei giocatori da 20M Cr. a 100M Cr.

Aumentare la quantità di auto usate e Leggendarie in offerta in qualsiasi momento.

Oltre a questo ci saranno alcune patch aggiuntive distribuite tra ora e la fine di aprile che aggiungeranno nuove auto e piste e faranno alcune altre correzioni.

Infine, vogliamo anche cogliere l’occasione per esporre alcuni degli aggiornamenti a breve termine su cui stiamo lavorando. Non possiamo ancora confermare una data esatta o specifiche, ma daremo un preavviso tramite www.gran-turismo.com.

Aumentare il valore del payout dei premi a tempo limitato man mano che ci sviluppiamo come servizio live.

Ulteriori aggiunte di eventi nel Circuito mondiale.

Aggiunta di gare di resistenza alle missioni, incluse quelle di 24 ore.

Aggiunta delle prove a tempo online e assegnazione dei premi in base alla differenza tra il tempo del giocatore e quello del primo classificato.

Rendere possibile la vendita delle auto.

Vogliamo ringraziarvi per la vostra continua pazienza e per il vostro prezioso feedback mentre facciamo crescere ed evolvere GT7 per renderlo il più divertente e gratificante possibile per il maggior numero di giocatori. Vogliamo sempre mantenere aperte le linee di comunicazione con la nostra community in modo da poter lavorare insieme per costruire la migliore esperienza di gioco possibile.

Fonte: blog.it.playstation.com



