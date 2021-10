Padova : marito e moglie no vax in terapia intensiva

Dalla resistenza ai vaccini alla. La storia No vax, questa volta, fa riferimento a una coppia:sulla cinquantina, entrambi originari dell'Est Europa. Da una decina di giorni sono ricoverati nella stessa stanza dell'ospedale di, intubati, in gravi condizioni.

Si erano presentati al pronto soccorso lamentando non meglio specificati problemi respiratori, ma dopo i primi accertamenti sono stati subito dirottati in terapia intensiva. Inizialmente sono stati ricoverati in stanze separate e hanno cercato di tirarsi su il morale parlando al telefono, ha riferito Gazzettino. Ad un certo punto, però, il quadro clinico è precipitato, ed è stato in quel momento che lo staff del dottor Ivo Tiberio ha deciso di raggrupparli in una struttura che in gergo sanitario si chiama “Covid box”.

È una stanza di circa 30 metri quadrati, con letti abbinati e macchinari che tengono collegati i respiratori. La scelta di tenerli uno accanto all'altro deriva proprio dalla volontà dei medici di non separare le coppie che vivono insieme in un momento così difficile come il ricovero in terapia intensiva per le conseguenze legate al virus. La decisione nasce dalla speranza che un giorno possano riaprire gli occhi e scoprire di aver superato insieme la tempesta Covid. "Mi sono imbattuto nelle manifestazioni di sabato pomeriggio e c'è stato anche chi ha messo in dubbio il fatto che io abbia dei pazienti ricoverati nel mio reparto a causa del virus. Ma quando passa un No vax, spesso lo capiscono e se ne pentono", ha commentato il dott. Tiberio: Dall'inizio dell'emergenza ad oggi, sono 375 i pazienti gravi trattati nella terapia intensiva dell'ospedale di Padova, con una mortalità intorno al 14%.

