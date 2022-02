Ucraina, Mosca ritiri truppe da confine : Canada sposta soldati a Ovest

"La Russia deve continuare con l'impegno diplomatico e ritirare le forze militari che ha accumulato lungo i confini dell'e nei territori temporaneamente occupati". E' il nuovo appello aformulato dal ministro degli esteri di Kiev Dmytro Kuleba, attraverso un messaggio su Twitter.

In seguito ai crescenti timori di un' invasione da parte della Russia le truppe militari canadesi, stazionate in Ucraina, sono state spostate a Ovest. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Anita Anand, sottolineando che Ottawa ha deciso il ritiro temporaneo del personale non essenziale della sua ambasciata a Kiev. "Le nostre truppe sono state spostate verso l'Ovest del fiume Dnieper, mentre continuiamo a prendere tutte le misure di precauzione necessarie per assicurare la loro sicurezza", dice Anand.

