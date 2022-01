Omicron 2 : sintomi e differenze con Omicron 1

Omicron 2 è arrivato in Italia e ora anche in Emilia Romagna. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità, al momento la sottovariante è stata sequenziata in nove regioni e colpisce l'1% dei contagi registrati a livello nazionale (oltre all'Emilia Romagna in Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana) . Sappiamo che la "sorella" di Omicron, il lignaggio Ba.2 della variante del coronavirus, è in grado di diffondersi più velocemente dell'originale, che era già il virus a più rapida diffusione della storia.

La buona notizia è che non è più grave della variante nota come BA.1. Uno dei paesi che monitora maggiormente le mutazioni del coronavirus, la Danimarca, ha rilevato una crescita esplosiva di BA.2 che è diventata dominante nel giro di poche settimane. Dati preliminari danesi suggeriscono che BA.2 è 1,5 volte più contagioso del classico sottotipo Omicron.

La vaccinazione è ancora molto efficace nel prevenire casi gravi di Covid, qualunque sia la sua variante. La Danimarca ha più casi che mai, ma il numero di persone in terapia intensiva è in calo.

Il fatto che sia stato trovato principalmente in Danimarca, il paese al mondo dove si è registrato il maggior numero di casi, è dovuto anche al fatto che è una nazione che meglio sequenzia i virus dell'intero pianeta. Il professor Francois Balloux, direttore dell'Istituto di genetica dell'University College di Londra, ha spiegato che ci sono due lignaggi all'interno di Omicron, BA.1 e BA.2, che sono geneticamente abbastanza distinti". Tuttavia, non è chiaro il motivo per cui BA.2 non avesse la stessa diffusione in Sud Africa, dove rimase una minoranza.

“I dati della Danimarca, che oggi è il Paese al mondo con la più alta diffusione della variante Omicron 2, ci dicono che a fronte di un aumento del 50% della circolazione del virus si è verificata una riduzione del 60% di ricoveri”. Lo ha evidenziato lo specialista genovese in malattie infettive Matteo Bassetti in un comunicato. “L'Omicron 2 è una variante più contagiosa dell'Omicron 1 ma sicuramente meno patogeno, soprattutto a livello polmonare -aggiunge Bassetti-. Si va verso una circolazione simultanea di Omicron 1 e 2: dal punto di vista clinico non c'è una grande differenza, si tratta di pazienti con una condizione meno grave rispetto a Delta”

La sottovariante BA.2, o Omicron 2, è stata osservata per la prima volta in Cina poche settimane fa, anche se gli esperti ritengono che possa aver avuto origine in India. Tuttavia, è già stato trovato in Danimarca, Australia, Canada e Singapore, oltre che nel Regno Unito. Al momento non si hanno notizie di casi ufficiali riscontrati in Italia.

Altre News per: omicronsintomidifferenzeomicron