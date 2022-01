YU-GI-OH! MASTER DUEL debutta su mobile

YU-GI-OH! MASTER DUEL raggiunge 4 milioni di download e debutta su mobile

KONAMI) è felice di annunciare che il gioco di carte collezionabili free-to-play Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ha totalizzato 4 milioni di download nella prima settimana. Inoltre, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è disponibile da oggi su dispositivi iOS e Android!



A una settimana dal lancio, avvenuto su console e PC il 19 gennaio in più di 150 Paesi e territori, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ha raggiunto il traguardo di 4 milioni di download in tutto il mondo. Ora Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL porta i Duelli free-to-play anche su dispositivi iOS e Android con supporto cross-platform e cross-safe su tutte le piattaforme.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è l’esperienza digitale definitiva dell’iconico Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). Collezionate più di 10.000 carte ripercorrendo oltre due decadi di storia del Duello e costruite i vostri Deck personali. Prendete parte in prima persona o siate spettatori di entusiasmanti Duelli, magistralmente renderizzati in 4K, con animazioni strabilianti e una colonna sonora mozzafiato. Vivete un’esperienza unica in single-player grazie alla Solo Mode, che vi farà scoprire le storie mai narrate che si celano dietro alle carte, o sfidate giocatori di tutto il mondo in dinamici Duelli online, tornei ed eventi.

Tra le principali caratteristiche di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL:

Le Master Rules di Yu-Gi-Oh! OCG/TCG

Modalità Tutorial e Strategia del Duello per aiutare i nuovi giocatori e insegnare loro come giocare a Yu-Gi-Oh! TCG

Campagne esclusive basate sui Deck, con storie e retroscena legate alla lore delle carte

Cross-platform online – giocate online con amici e Duellanti di tutto il mondo, da qualsiasi piattaforma

Salvataggi Cross-platform – continuate la vostra esperienza passando da una piattaforma all’altra

Sbloccate più di 10.000 carte e altre ricompense in-game

Create le vostre carte - smontate le carte che non vi servono per crearne di nuove

Personalizzate la vostra esperienza con fedeli compagni, protezioni per le carte, tappetini da gioco e molto altro

Deck-building esteso e un enorme database da cui attingere

KONAMI ha rilasciato oggisu iOS e Android solo in alcune regioni (tra cui Italia, Francia e Germania) come prima fase del processo di rollout sui dispositivi mobile.sarà presto disponibile su mobile in tutti i Paesi.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è disponibile ora per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS e Android.

