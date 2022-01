Oggi Giorno memoria per le vittime dell'Olocausto

Si celebradella. I presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico, deporranno una corona di fiori in Largo 16 ottobre 1943, luogo simbolo della deportazione degli ebrei romani. A riceverli, rappresentanti della comunità, Ruth Dureghello, Noemi Di Segni e il rabbino Riccardo Di Segni. All'europarlamento cerimonia con l'intervento della centenaria Margot Friedlander sopravvissuta all'

La Giornata della Memoria "non ci impone solamente di ricordare i milioni di morti", "ma ci invita a prevenire e combattere, oggi e nel futuro,ogni germe di razzismo, antisemitismo, discriminazione e intolleranza". Così il presidente Mattarella nel messaggio per la Giornata in memoria delle vittime dell'Olocausto "Come recenti episodi di cronaca attestano, mai deve essere abbassata la guardia" spiega. Auschwitz simbolo dell' orrore nazista testimonia "di quali misfatti sia capace l'uomo quando si abbandona a sentimenti d'odio e morte"



Due quindicenni insultano un dodicenne perché ebreo, colpendolo con calci e sputi.

