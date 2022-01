LEGO Ideas Sonic The Hedgehog Green Hill Zone Recensione

Dal primo di gennaio è possibile comprare il nuovissimo set LEGO Ideas Sonic The Hedgehog Green Hill Zone. Questo grandioso set è un omaggio al famoso porcospino blu della Sega che ha spopolato negli anni novanta nelle sue console a 8 e 16 bit. Viv Grannell, 24enne inglese, è il ragazzo che lo ha ideato, anche se alcune fonti dicono che il progetto originario era basato sul più recente Sonic Mania. Il cambiamento del progetto verso il primo Sonic sarà avvenuto sicuramente perché è più famoso e conosciuto da tutti. Ecco cosa ha dichiarato il giovane Viv Grannell in merito al set:



"Tutti coloro che si sono divertiti negli ultimi 30 anni con i videogiochi, conoscono e amano Sonic e, probabilmente, hanno attraversato con lui l'indimenticabile Green Hill Zone. Abbiamo progettato questo set per offrire un’esperienza di gioco colorata e divertente quanto il videogame. Per renderlo ancora più memorabile, lo abbiamo arricchito con tantissimi dettagli nascosti e premi, per permettere ai fan di vivere avventure con alcuni dei loro amati e iconici personaggi del gioco, in un modo del tutto inedito."

Aprendo la scatola di LEGO Ideas Sonic The Hedgehog Green Hill Zone si troveranno sei buste grandi e una piccola, alcuni adesivi e un manuale d'istruzioni. Alcune buste contengono i pezzi per costruire gran parte del paesaggio, altre per Sonic e il suo nemico, ilha una struttura modulare con quattro sezioni, di cui tre identiche a eccezione di una. Troviamo poi una grande palma, un ponte, un cuscinetto a molla, un anello verticale, ecc. Tutto è stato fedelmente ricreato sin nei minimi dettagli. I fan del gioco, uscito su Mega Drive, noteranno sin da subito una certa familiarità e fedeltà del livello. Una volta iniziato ad assemblare, pian piano si capiranno tante cose come ad esempio la piccola leva nascosta che, azionandola, spinge la molla del grande cuscinetto, che scaglierà Sonic in aria per raccogliere i tre anelli d'oro. Ma ci sono anche altri dettagli come il giro della morte da percorrere a tutta velocità, una piattaforma che darà ala spinta per saltare più in alto ecc.

Tutti questi dettagli hanno anche un'eccezionale accuratezza dei materiali che rendono tutto il set davvero bellissimo da vedere. Anche i personaggi sono ben realizzati. Costruire il Dr. Robotnik e la suanon sarà facile per via della forma arrotondata ma, una volta capito come fare, il senso di appagamento sarà altissimo. Sonic, invece, non va costruito; è presente come unabella e pronta. Presenti anche i due nemici più famosi che si potevano vedere nelle prime fasi del videogioco: ile il granchio. Anche se è un set progettato come pezzo da collezione è bello che ci siano così tanti elementi funzionanti.è composto da, misura 17 cm di altezza e 36 cm di lunghezza. Inizialmente può sembrare un set semplice, invece richiede tempo e pazienza per essere finito in tutto il suo splendore. Per i più pratici serviranno due ore e almeno il doppio se siete alle prime armi con i set

è davvero un gran bel. Poco innovativo ma dalla realizzazione sopraffina, dai materiali di altissima qualità e molto fedele al videogioco. Tutti conoscono Sonic e tutti apprezzeranno il set; in particolar modo i fan più sfegatati lo ameranno alla follia.è disponibile in tutta Italia negli store e nel sito

Altre News per: legoideassonichedgehoggreenhillzone