Pierpaolo Sileri ai no-vax : Gli renderemo la vita difficile, sono pericolosi!

Il sottosegretario alla Salute ha parlato con Di Martedì: "Chi non rispetta le regole è pericoloso". Poi assicura: «Il Paso Verde si riconfigura con l'avanzare della pandemia fino alla sua scomparsa». "Ti renderemo la vita difficile perché chi non rispetta le regole è pericoloso". Così Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, si rivolge al no-vax e al 'no green pass', con particolare riferimento all'ospite presente ieri sera, 25 gennaio, allo studio Di Martedì su La7. “Criticano il vaccino, criticano il pass verde, criticano il tampone ma poi ci raggiungono in trasmissione. E in televisione serve il pass verde o il tampone, quindi per venire in televisione e farsi vedere si rispetta la regola. dice Sileri. "Ma restate a casa! Per proteggere gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo noi perché i non vaccinati e quelli che non rispettano le regole sono pericolosi", aggiunge, rivolgendosi all'interlocutore contrario al vaccino contro il Coronavirus.

Sileri parla poi del caso della deputata 'senza pass verde' Sara Cunial a cui è stato negato l'accesso al teatro drive-in (dove sono ammessi parlamentari positivi o in quarantena) per l'elezione del Presidente della Repubblica. "È quasi carino, le regole rispettate dalla stragrande maggioranza degli italiani sono fondamentali per una democrazia. Gli italiani rispettano le regole anche per andare al bar. Le regole sono fondamentali per una democrazia, se non segui le regole sei fuori del sistema".

Il sottosegretario viene poi criticato dalla giornalista Manuela Iatì: "Questa è una Repubblica fondata già sul pass Verde, che gli impedisce anche di lavorare". Sileri, però, risponde: "Il green pass è stato introdotto il 1° luglio, poi il 6 agosto è stato potenziato e questo ha portato ad un aumento delle vaccinazioni a un livello che nessun altro Paese europeo aveva all'epoca. Questo ci tutelava della quarta ondata. Il green pass verrà riconfigurato con il progredire della pandemia fino alla sua scomparsa".

